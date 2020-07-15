رئيس الترسانة ينفي تصريحات وليد فوزي.. ويفرض عقوبة عليه بسبب الأهلي

نفى طارق سعيد حسانين رئيس مجلس إدارة نادي الترسانة والمشرف العام علي كرة القدم، تصريحات لاعبه وليد فوزي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال فوزي عبر قناة ten: "تواصل معي منذ فترة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، وتوقفت المفاوضات منذ انتشار فيروس كورونا، ولم يتجدد التواصل بينا، رئيس نادي الترسانة على علم بما حدث".

وكشف "أنا أهلاوي ورغبتي الأولى هي الانتقال لصفوفه، فارتداء قميصه شرف كبير لأي لاعب، في نفس التوقيت كانت هناك مفاوضات معي بشكل شخصي من جانب أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك".









وأتم لاعب الترسانة تصريحاته "إذا قرر الأهلي الاكتفاء بما لديه من لاعبين، ورغب نادي الزمالك في ضمي، بالتأكيد سأفكر في الأمر، ولكن الأهلي بالنسبة لي رقم واحد".









ولكن إدارة الترسانة أصدرت بيانا قالت فيه: "نؤكد عدم صحة التصريحات التي ترددت بشأن انتقال لاعب الفريق الأول وليد فوزي إلى نادي الأهلي أو الزمالك، وفي حال رغبة النادي في إتمام أي صفقات، سنتبع الخطوات الاحترافية المعمول بها عبر القنوات الرسمية ،وسيعلن عنها إقرارا بمبدأ الشفافية التي عهد النادي على اتباعها في مثل هذه الحالات احتراما وتقديرا للعلاقات بين الأندية".







