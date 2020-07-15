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أخبار العالم

اعتراف خطير.. وزيرة الداخلية البريطانية: لا نعرف عدد مصابي كورونا بين الوافدين إلينا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:27 م
وزيرة الداخلية البريطانية
وزيرة الداخلية البريطانية
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على صالح
كشفت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتل، اليوم الأربعاء، عن أن وزارة الداخلية لا تعرف عدد الأشخاص الذين يحملون فيروس كورونا بين من يصلوا إلى المملكة المتحدة كل يوم، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يبلغ عدد من دخلوا الاراضي البريطانية مؤخرا نحو 50000 شخص.

ومن أجل منع انتشار الفيروس، فرضت حكومة المملكة المتحدة الحجر الصحي لمدة 14 يومًا لأولئك الذين يدخلون إلى أراضيها، باستثناء بضع عشرات من المدن. 


وفي أواخر أبريل، قالت السلطات إنها قررت عدم فرض عمليات فحص إلزامية بسبب قلة عدد الوافدين، زاعمة أن عمليات التفتيش على الحدود لن تحدث فرقًا.

وقال باتيل "على أساس يومي، يبلغ عدد الأشخاص الوافدين إلى البلاد ما يقرب من 50 ألف شخص وهذا عبر جميع وسائل النقل، ليس لدي رقم من الأشخاص يأتون إلى البلاد بشكل يومي مع فيروس كورونا"، ردا على سؤال من المشرفة العمالية إيفيت كوبر.

وأكدت المملكة المتحدة حتى الآن ما مجموعه 291911 حالة، مع حصيلة متوفين وصلت إلى 45053.
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