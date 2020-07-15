النجاح في حصار كورونا خير دليل.. برلماني: مصر تشهد نهضة غير مسبوقة في الرعاية الصحية

ونوه، معتز محمود في تصريحات له، إلى أن زيادة موازنة الصحة في الموازنة العامة للدولة، وتطبيق العديد من المبادرات الصحية لاستئصال الأمراض المزمنة والوبائية ومنها فيروس سي ومبادرة 100 مليون صحة، يؤكد أن الاهتمام بالصحة العامة للمصريين غير مسبوق في تاريخ مصر منذ بدء حكم الرئيس السيسي.





ولفت الى أن السيطرة على فيروس كورونا منذ تفشيه في مصر، وبالخصوص من الناحية الصحية وتوافر مستشفيات العزل والحجر الصحي وبروتوكلات علاج عالمية، يؤكد على الاهتمام الكبير بالصحة ووضع استراتيجية متكاملة للاهتمام بها وتعزيزها عبر منظومة التأمين الصحي الشامل.