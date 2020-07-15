سمير فرج: الأتراك أنشأوا مركز تدريب للمرتزقة ولا يريدون وقف إطلاق النار في ليبيا

قال اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، إن الأتراك لا يريدون وقف إطلاق النار في ليبيا ويرغبون في استغلال الموقف بالمرتزقة .





وأضاف سمير فرج في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" لو خرج قرار من الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في ليبيا سوف يفتح المجال للمباحثات السياسية ويكون الحل للأزمة ليبي ليبي".





وتابع سمير فرج:" مصر تؤيد الحل السياسي ومبادرة إعلان القاهرة شاملة لحل الأزمة الليبية وتقسيم الثروات الليبية على كل ابناء الشعب الليبي ".





وأكمل سمير فرج:" تركيا مستمرة في نقل الأسلحة إلى المرتزقة و قامت بإنشاء معسكر لتدريب المرتزقة في ليبيا".





واضاف سمير فرج:" أردوغان يعمل على رفع كفاءة المرتزقة ويقود بدعمهم بطائرات مسيرة بدون طيار والقيادة التركية قامت بانشاء مركز استخباراتي تركي في طرابلس يقود العمليات"، وتابع:" عندما وقعت تركيا الاتفاق مع السراج أعطت جميع العسكريين الأتراك صفة الدبلوماسية ولا يستطيع احد الاقتراب منهم".



