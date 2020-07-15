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سمير فرج: الأتراك أنشأوا مركز تدريب للمرتزقة ولا يريدون وقف إطلاق النار في ليبيا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:32 م
سمير فرج
سمير فرج
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هاني حسين
قال اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، إن  الأتراك لا يريدون وقف إطلاق النار في ليبيا ويرغبون في استغلال الموقف بالمرتزقة .

وأضاف سمير فرج  في مداخلة هاتفية  في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :"  لو خرج قرار من الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في ليبيا  سوف يفتح المجال للمباحثات السياسية ويكون الحل للأزمة ليبي ليبي".

وتابع سمير فرج:"  مصر  تؤيد الحل السياسي ومبادرة إعلان القاهرة شاملة لحل الأزمة الليبية وتقسيم الثروات الليبية على كل ابناء الشعب الليبي ".

وأكمل سمير فرج:"  تركيا مستمرة في نقل الأسلحة إلى المرتزقة و قامت بإنشاء معسكر لتدريب المرتزقة في ليبيا".

واضاف سمير فرج:"  أردوغان يعمل على رفع كفاءة المرتزقة ويقود بدعمهم بطائرات مسيرة بدون طيار والقيادة التركية قامت بانشاء مركز استخباراتي تركي في طرابلس يقود العمليات"، وتابع:"  عندما وقعت تركيا الاتفاق مع السراج أعطت جميع العسكريين الأتراك صفة الدبلوماسية ولا يستطيع احد الاقتراب منهم".

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