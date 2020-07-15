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رئيس الجمعية الوطنية بالمغرب: اتفاقية أغادير تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي بين العرب

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:08 م
الدول المشاركة في
الدول المشاركة في إتفاقية أغادير
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نورهان رأفت
قال الدكتور عبد العزيز صدقي، الخبير القضائي، ورئيس الجمعية الوطنية بالمغرب، على خلفية عقد إتفاقية أغادير للتجارة الحرة، إن الإتفاقية تجمع بين مصر وتونس والإردن والمغرب، لافتا إلى أنها مفتوحة أمام باقي الدول العربية للإنضمام.

وأضاف الدكتور عبد العزيز صدقي، عبر "سكايب" ، لـ فضائية الحدث اليوم، أن المرحلة الحالية، تعتبر الرابعة، من تفعيل الإتفاقية، وتمتد من عام 2019 وحتى عام 2021.

وأشار "صدقي"، إلى أن الإتفاقية تهدف بالأساس، إلى تعزيز التكامل الإقتصادي بين الدول العربية، وجعلها كتلة قوية، في موجهة التكتلات الأوروبية، والصين الشعبية.

ويذكر أن إتفاقية أغادير، هي اتفاقية تجارية عربية هدفها على المدى الطويل تيسير الطريق أمام سوق عربية مشتركة، وعلى المدى القريب إلى اقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية.

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