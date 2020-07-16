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برلمان

284 ألف مواطن لكل نائب.. تقسيم الدوائر الانتخابية للبرلمان وفقا لعدد السكان

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:02 ص
انتخابات
انتخابات
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أحمد أيمن
قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة والمجلس ينتظران مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب، وذلك بعد موافقة البرلمان على قانون انتخابات مجلس النواب، مؤكدا أن قانون تقسيم الدوائر مكملا لقانون مجلس النواب ولا يجوز اجراء انتخابات بدون هذا القانون.

وأوضح حنفي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدستور نص على مراعاة عدد السكان والتوزيع السكاني خلال اجراء الانتخابات، بحيث يتم تقسيم عدد المواطنين بالدوائر على النواب، وطبقا لقانون مجلس النواب الحالي فمن المتوقع أن تكون كل دائرة بها 284 ألف مواطن مسئول عنهم نائبا.

ونصت المادة 3 من قانون انتخابات مجلس النواب الجديد والمتعلقة بنظام وطريقة الانتخاب على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، وذلك بدلًا من 240 مقعدًا بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة فى القانون الحالى.

وأشار النائب إلى أنه من المتوقع ان يتقدم ائتلاف الأغلبية دعم مصر، بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية كما فعل في قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ أو تتقدم به الحكومة، مطالبا بسرعة إرساله حتى يتم إقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
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