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وكيل حقوق القاهرة: تجريم التنمر نظرة متقدمة من المشرع للحماية الجنائية لحق الإنسان.. فيديو

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:11 م
التنمر
التنمر
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محمود محسن
أكد دكتور أسامة عبيد  وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة أن المشرع المصري جرم التنمر مؤكدا أنه يمثل نوع من السمو ونظرة متقدمة من المشرع للحماية الجنائية لحق الإنسان.

وأضاف عبيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc  أن معيار جريمة التنمر هو فكرة بث الرعب وفقدان الثقة للمجني عليه في شخصيته ونفسه مشيرا إلى أن النيابة تواجه المتهم بتلك الجريمة بعدد من الدلائل.

وتابع وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة أن عدم وجود دليل مادي أو فيديو لواقعة التنمر ليس شرطا ويمكن إثباتها بشهادة الثوت والتحريات.

وأشار دكتور أسامة عبيد إلى أن التجريح المعنوى مثل جرائم السب يمثل سب وقذف ومن الممكن أن تصل إلى أكبر من ذلك قد تصل إلى التحريض على الفسق والفجور.

وقال وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة جرائم الضرب قد لا تأذي المجني عليه جسديا فقط وانما تأذيه نفسيا مؤكدا اننا نرى في بعض الأحيان شخص يكون معه كلب وقد يستخدمة لتخويقف الناس وبث الرعب بينهم فهو يمثل جريمة.
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