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أخبار العالم

بعد ثبوت إصابته للمرة الثانية .. كيف أصيب رئيس البرازيل بعدوى كورونا؟

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:05 م
رئيس البرازيل
رئيس البرازيل
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على صالح
كشفت نتائج الاختبار الثاني لفيروس كورونا المستجد ايجابية إصابة الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو ، الذي تم وضعه تحت الحجر الصحي المنزلي منذ اختباره الأول، ولكن سؤالا يطرح نفسه كيف أصيب الرئيس بعدوى الفيروس الفتاك؟.


بولسونارو الذي تهكم على جائحة الفيروس المستجد تعاني دولته البرازيل من ارتفاع عدد الاصابات والوفيات جراء تفشي الوباء لتصبح الدولة الثانية في الاكثر تضررا حول العالم، قال عن فترة العزلة الذاتية بأنها "مروعة".


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ووفقا لما تتناوله تقارير الاعلام البرازيلي يرجح ان العدوى انتقلت الى الرئيس نتيجة حبه للتعامل مع الطيور ولاسيما بعضها الذي ورد من الاتحاد الاوروبي إذ تظهر بعض الصور التي نشرت في وسائل الإعلام البرازيلية بولسونارو وهو يداعب بيده بعد أن عضه طائر النعام. 


وورد أن الرئيس كان يطعم الطيور بيديه بينما كان يتجول في حديقة القصر الرئاسي.


وكان بولسونارو قد أبلغ الصحفيين الاثنين أن حالته مستقرة ولا يشعر بأي أعراض كبيرة له وأنه سيجري اختبار كوفيد 19 الثاني قريبًا، وينهي فترة "الرعب" من الحجر الصحي إذا كانت سلبية. 


وقال رئيس البرازيل حينها: "أنتظر بفارغ الصبر اختبار السلبية. لا يمكنني تحمل العزلة بشكل روتيني".


وثبت أن بولسونارو ، 65 سنة ، كان مصابا بالمرض المعدي في 7 يوليو. 


وسبق ذلك مسيراته الأسبوعية المستمرة واجتماعاته العامة لإثبات تحدي معايير الإبعاد الاجتماعي. 


وقبل أسبوع من إصابته، أصدرت الحكومة الفيدرالية أمرًا بتخفيف الاتجاه الذي أصدرته المحافظات لارتداء أقنعة الوجه بشكل إلزامي.


وبعد الاختبار الإيجابي الاول، بقي بولسونارو غير منزعج ، قائلًا إن الفيروس في نهاية المطاف سيلحق بجزء كبير من السكان. 


وأضاف "من المهم الحفاظ على الاقتصاد يتحرك".

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