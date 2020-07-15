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رياضة

أخبار الزمالك| وصول حمزة المثلوثي.. وخالد الغندور يعود للتساؤلات الغامضة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:59 م
أخبار الزمالك
أخبار الزمالك
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حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم،الاربعاء  مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك، وجاءت كالآتي:



وجه خالد الغندور نجم الزمالك السابق والإعلامي الحالي، تساؤلات حول لاعبي الزمالك الذين يظهرون في البرامج الرياضية.





يستعد النادي الأهلي ومنافسه الزمالك لاستئناف بطولة الدوري المصري وكذلك دوري أبطال أفريقيا.



وصل التونسي حمزة المثلوثي ظهير أيمن فريق الصفاقسي التونسي إلى القاهرة اليوم الأربعاء استعدادا للانضمام رسميا لصفوف فريق الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد توقيع اللاعب على عقود انتقال للقلعة البيضاء.



تلقى محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لنادي الزمالك، مفاضات من جانب فريق وادي دجلة.





قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي عقد جلسة مع مسئولي الصفحات والجروبات الزملكاوية وذلك في الثالثة عصر الجمعة المقبلة.





أكدت تقارير صحفية تونسية، أن حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن لنادي الصفاقسي، سيصل للعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، للتوقيع مع نادي الزمالك.





ظهرت نتيجة المسحة الثالثة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والتي أجريت أمس الأول لأعضاء الفريق بالمعسكر المقام في برج العرب بالإسكندرية.

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