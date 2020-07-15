تشكيل يوفنتوس أمام ساسولو في الدوري الإيطالي.. كريستيانو رونالدو يقود الهجوم

كشف ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، عن تشكيل فريقه، لمواجهة نظيره نادي ساسولو، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإيطالي.





وجاء تشكيل يوفنتوس لمباراة ساسولو كالآتي:





في حراسة المرمى: تشيزني





خط الدفاع: دانيلو - كيليني - ماتياس دي ليخت - أليكس ساندرو





خط الوسط: بيانيتش - بليز ماتويدي - رودريجو بينتاكور





خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - جونزالو هيجواين - بيرنانديسكي





ويدخل يوفنتوس المباراة محتلًا صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 76 نقطة، فيما يحتل ساسولو المركز الثامن برصيد 46 نقطة.