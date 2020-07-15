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رياضة

تشكيل يوفنتوس أمام ساسولو في الدوري الإيطالي.. كريستيانو رونالدو يقود الهجوم

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:10 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
كشف ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، عن تشكيل فريقه، لمواجهة نظيره نادي ساسولو، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل يوفنتوس لمباراة ساسولو كالآتي:

في حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: دانيلو - كيليني - ماتياس دي ليخت - أليكس ساندرو

خط الوسط: بيانيتش - بليز ماتويدي - رودريجو بينتاكور

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - جونزالو هيجواين - بيرنانديسكي

ويدخل يوفنتوس المباراة محتلًا صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 76 نقطة، فيما يحتل ساسولو المركز الثامن برصيد 46 نقطة.
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