إسكان البرلمان: 3 تشريعات وافق عليها المجلس لوقف زحف العشوائيات

وأشار النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن لجنة الإسكان البرلمان ساهمت في هذا الملف من الناحية التشريعية طيلة الخمس سنوات الماضية منذ انعقاد مجلس النواب الحالي حتى الآن، حيث وافقت اللجنة على زيادة مخصصات صندوق تطوير العشوائيات إلى 14 مليار جنيه بجانب الموافقة على طلبات إحاطة النواب ومقترحاتهم للقضاء على العشوائيات.

كما وافقت اللجنة -وفقا لحديث النائب- على قانون دمج الاسكان الاجتماعي مع التمويل العقاري، لوقف زحف العشوائيات في مصر برسم مخططات جديدة للمناطق السكانية، فضلا عن قانون التصالح مع المباني المخالفة، وأخيرا قانون البناء الموحد الجديد، الذي سيقضي على البناء العشوائي بوضع شروط وضوابط للبناء، مطالبا المجلس بإقرار القانون الأخير نهائيا خلال الشهر الحالي.