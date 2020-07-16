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برلمان

إسكان البرلمان: 3 تشريعات وافق عليها المجلس لوقف زحف العشوائيات

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:00 ص
عشوائيات
عشوائيات
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أحمد أيمن
قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تطوير العشوائيات في مصر يتم من خلال صندوق تطوير العشوائيات بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وذلك لتوفير إسكان بديل لتسكين الأهالي، مشيرا إلى أن صندوق تطوير العشوائيات بدأ تدشينه في 2008 لكنه غير مفعل وتم تفعيله في 2014، عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر.

وأشار النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن لجنة الإسكان البرلمان ساهمت في هذا الملف من الناحية التشريعية طيلة الخمس سنوات الماضية منذ انعقاد مجلس النواب الحالي حتى الآن، حيث وافقت اللجنة على زيادة مخصصات صندوق تطوير العشوائيات إلى 14 مليار جنيه بجانب الموافقة على طلبات إحاطة النواب ومقترحاتهم للقضاء على العشوائيات.
 
كما وافقت اللجنة -وفقا لحديث النائب- على قانون دمج الاسكان الاجتماعي مع التمويل العقاري، لوقف زحف العشوائيات في مصر برسم مخططات جديدة للمناطق السكانية، فضلا عن قانون التصالح مع المباني المخالفة، وأخيرا قانون البناء الموحد الجديد، الذي سيقضي على البناء العشوائي بوضع شروط وضوابط للبناء، مطالبا المجلس بإقرار القانون الأخير نهائيا خلال الشهر الحالي. 
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