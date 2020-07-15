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أول مهندسة بأسيوط تعمل في ورشة صيانة سيارات تكشف عن تفاصيل عملها.. فيديو

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:05 م
مهندسة تعمل بصيانة
مهندسة تعمل بصيانة السيارات
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محمود محسن
أكدت ريهام البارودي أول مهندسة بأسيوط تعمل في ورشة صيانة سيارات تخرجت من كلية الهندسة قسم تعدين وفلزات عام 2012 فطبيعة عملى أن تكون فى الصحراء ولكننى وجدت صعوبة في ذلك.

وأضافت البارودي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc  أنني بدأت فى البحث عن عمل وطلبت من اصدقائى ذلك وعلمت بشركة تطلب خدمة عملاء بأحد شركات الصيانة.

وتابعت  أول مهندسة بأسيوط تعمل في ورشة صيانة سيارات أنه تم قبولي في الشركة وكانت طبيعة عملى أن أعلم  مشكلة العميل واقوم بتحويلها الى الادارة .

وأشارت ريهام إلى انني نزلت إلى الورشة في المركز والتعلم أكثر لفهم شكوى العميل ونقلها عن قرب، إلا أنني اصطدمت في البداية بالرفض من قبل الإدارة لصعوبة العمل في الورشة ورفضًا آخر من العائلة.

وقالت   أول مهندسة بأسيوط تعمل في ورشة صيانة سيارات بسبب إصراري على النزول بدأت بالعمل  في ورشة الصيانة وأصبحت اتعامل بشكل مباشر مع العميل.
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