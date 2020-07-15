اليوم.. تقدم ٤ مرشحين جدد لانتخابات الشيوخ في الدقهلية والعدد يرتفع لـ ٢٦ مرشحا

اغلقت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات "الشيوخ ٢٠٢٠"، بمحافظة الدقهلية و التي ترأسها المستشار إبراهيم حراز، رئيس محكمة المنصورة الابتدائية، وعضوية المستشاريين أحمد السعيد، ومختار جبر، عادل عبد العال، ومحمود اسماعيل أبوابها مساء اليوم في اليوم الخامس .





حيث تقدم اليوم للجنه ٤ مرشحين جدد بينهم مرشح عن حزب المؤتمر و٣ مرشحين عن حزب الوفد ليرتفع عدد المرشحين خلال الخمس ايام الى ٢٦ مرشحا وتستمر اللجنه فى تلقى طلبات الترشح حتى السبت القادم .





وكانت اللجنة قد تلقت خلال اليوم الأول ١٨ مرشحا، بينهم ١١ مستقلا، و٦ عن حزب مستقبل وطن، ومرشح عن حزب المؤتمر وفي اليوم الثاني، استقبلت مرشحان مستقلان، ومثلهما في الثالث، و فى اليوم الرابع امس لم تستقبل احد .





فيما استقبلت اليوم وهو اليوم الخامس ٤ مرشحين جدد بينهم مرشح عن حزب المؤتمر و٣ مرشحين عن حزب الوفد ليرتفع العدد الى ٢٦ مرشح للتنافس على ٦ مقاعد فردية، بنطاق المحافظه.