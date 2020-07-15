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محافظات

اليوم.. تقدم ٤ مرشحين جدد لانتخابات الشيوخ في الدقهلية والعدد يرتفع لـ ٢٦ مرشحا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:05 م
التقديم لمجلس الشيوخ
التقديم لمجلس الشيوخ
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همت الحسينى
اغلقت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات "الشيوخ ٢٠٢٠"، بمحافظة الدقهلية و التي ترأسها المستشار إبراهيم حراز، رئيس محكمة المنصورة الابتدائية، وعضوية المستشاريين أحمد السعيد، ومختار جبر، عادل عبد العال، ومحمود اسماعيل أبوابها  مساء اليوم في اليوم الخامس .

حيث  تقدم اليوم للجنه ٤ مرشحين جدد بينهم مرشح عن حزب المؤتمر و٣ مرشحين عن حزب الوفد ليرتفع  عدد المرشحين خلال الخمس ايام الى  ٢٦ مرشحا وتستمر اللجنه فى تلقى طلبات الترشح حتى السبت القادم .

وكانت اللجنة قد تلقت خلال اليوم الأول ١٨ مرشحا، بينهم ١١ مستقلا، و٦ عن حزب مستقبل وطن، ومرشح عن حزب المؤتمر وفي اليوم الثاني، استقبلت مرشحان مستقلان، ومثلهما في الثالث، و فى اليوم الرابع امس لم تستقبل احد .

فيما استقبلت اليوم وهو اليوم الخامس ٤ مرشحين جدد بينهم مرشح عن حزب المؤتمر و٣ مرشحين عن حزب الوفد ليرتفع العدد الى ٢٦ مرشح للتنافس على ٦ مقاعد فردية، بنطاق المحافظه.
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