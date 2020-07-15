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تعليم

جامعة حلوان: بدء إعلان نتائج المشاريع البحثية لفرق النقل.. و21 يوليو موعد تسليم أبحاث الفرصة الثانية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:06 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
بدأت كليات جامعة حلوان إعلان نتائج المشاريع البحثية لطلاب فرق النقل بكافة الكليات ، و التى تعد بديلا عن الامتحان التقليدى للفصل الدراسى الثانى للعام 2019-2020 بكافة الجامعات و المعاهد المصرية طبقا لتعليمات وزارة التعليم العالى . 


و قد بدأت كليات الخدمة الاجتماعية و الاداب و التمريض بكافة اقسامهما و باقى الكليات بأعلان النتائج و التنبيه على الطلاب بانه على الغير مرسلين لابحاثهم بالفرصة الاولى سرعة ارسال ابحاثهم قبل يوم 21 يوليو والا سيتم احتسابهم راسبين هذا العام . 


كما قد اعنت كليتى الاداب و الخدمة الاجتماعية انه على الطلاب الغير موجود اسمائهم بكشوف الناجحين و رسبو بمواد بالفرصة الاولى سرعة اصلاح ابحاثهم او استبدال المواضيع البحثية و ارسالها مرة اخرى قبل يوم 21 يوليو 2020 و هو موعد استلام ابحاث الفرصة الثانية ، وذالك لاعادة تقيمهم مرة اخرى طبقا لتعليمات التعليم العالى بأن كل طالب له الحق بالتقدم لفرصتان لتسليم مشروع بحثى .

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