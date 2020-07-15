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محافظات

تنفيذ الإزالات لمشروع محور السوفتيل السياحي في الأقصر ..شاهد

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:06 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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شمس يونس
شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، تنفيذ اعمال الازالات الاخيرة للمشروع القومى لاخلاء و تمهيد طريق محور السوفيتيل السياحى الرابط ما بين مطار الأقصر الدولي إلى مدخل مدينة الزينية.

وذلك بطول 11 كم وعرض 25 كم والذى يساهم فى توفير الوقت والمجهود لوصول الأفواج السياحية لقلب مدينة الأقصر.

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وذلك بحضور كل من  العقيد احمد الهوارى رئيس مركز و مدينة الزينية شمال الاقصر و المهندس اسعد مصطفى مدير مديرية الطرق و مسئول المشروعات بالمحافظة ويوسف جلال نائب رئيس المركز و احمد ابوعيش سكرتير المركز. 

ومن جانبه شدد محافظ الأقصر على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لانهاء اعمال رصف وتمهيد الطريق ليكون جاهزا قبل بدء الموسم السياحى القادم لتيسير زيارات الافواج السياحية . 

وتقدم ألهم بالشكر والعرفان لاهالى مدينة الزينية مقدرا لهم تعاونهم مع الجهات المسئولة وتسهيل اعمال الازالات بشكل ميسر ودون اى اعتراض فى ملحمة عظيمة سيشهد عليها التاريخ .
تنفيذ الإزالات لمشروع محور السوفتيل السياحي في الأقصر ..شاهد
تنفيذ الإزالات لمشروع محور السوفتيل السياحي في الأقصر ..شاهد
تنفيذ الإزالات لمشروع محور السوفتيل السياحي في الأقصر ..شاهد
تنفيذ الإزالات لمشروع محور السوفتيل السياحي في الأقصر ..شاهد
تنفيذ الإزالات لمشروع محور السوفتيل السياحي في الأقصر ..شاهد
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