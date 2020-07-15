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فن

خالد جلال يتفقد اللمسات الأخيرة لافتتاح مسرح ساحة الهناجر

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:17 م
خالد جلال
خالد جلال
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محمد نبيـل
تفقد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، اللمسات الأخيرة فى تجهيزات وإستعدادات مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، والذى من المقرر افتتاحه غدا الخميس، تحت رعاية وحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.

حيث تأكد جلال من تجهيز المسرح لاستقبال رائعة صلاح جاهين وسيد مكاوى، أوبريت "الليلة الكبيرة"، والذى يعرض بعده العرض المسرحي "البخيل" إعداد وإخراج خالد حسونة، وقد شهد المسرح البروفة النهائية للمسرحية منذ قليل، كما تأكد رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى من الإنتهاء تماما من تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية من خطر فيروس كورونا المستجد .

ويحضر الافتتاح كوكبة من قيادات وزارة الثقافة، والشخصيات الهامة، وعدد من رجال الصحافة والإعلام .
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