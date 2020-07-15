يخلق من الشبه 40.. محمد هنيدى ينشر فيديو ساخر على طريقة جاستين بيبر.. شاهد

بدأ الفنان محمد هنيدى تصوير فيلمه الجديد "النمس والإنس" والذى يعود به الى السينما بعد غياب استمر 3 سنوات بعد فيلمه الأخير "عنتر ابن ابن ابن شداد".

وفيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة .