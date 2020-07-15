يخلق من الشبه 40.. محمد هنيدى ينشر فيديو ساخر على طريقة جاستين بيبر.. شاهد

نشر الفنان محمد هنيدى , عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " فيديو ساخر على طريقة المغنى الكندى الشهير جيستين بيبر , وظهر هنيدى يرقص على انغام احدى اغنياته .
وكتب هيندى على الفيديو " هنيدي بيبر"
ونال الفيديو اعجاب عدد كبير من متابعيه وتفاعل معه الكثير من جمهوره وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :
سبحان الله يخلق من الشبه اربعين
حلو اووي عجبني جدا
بشبهك اكتر منك
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بدأ الفنان محمد هنيدى تصوير فيلمه الجديد "النمس والإنس" والذى يعود به الى السينما بعد غياب استمر 3 سنوات بعد فيلمه الأخير "عنتر ابن ابن ابن شداد".
وفيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة .
وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول موظف بسيط يتعرض للعديد من الأزمات فى حياته بسبب مهنة والده.