جهاز تنمية المشروعات: أجلنا سداد الأقساط لمدة تصل إلى 6 أشهر بسبب أزمة كورونا

أكد المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، من أكثر القطاعات التي تأثرت بأزمة فيروس كورونا ، نظرا لعدم قدرتها على الصمود لفترات طويلة.









وأضاف شاش، عبر مداخلة هاتفية لـ إكسترا نيوز، أن القطاعات الطبية ، وقطاعات إنتاج المواد الغذائية، من أكثر القطاعات التي استفادت من الأزمة.









وأشار إلى أن بعض القطاعات تأثرت سلبا، ومع إجراءات الفتح الجزئي، ستعاود تعافيها قريبا، تماشيا مع عودة حركة البيع والشراء .









وأوضح "شاش" ، أن جهاز تنمية المشروعات، ساهم في مساندة أصحاب المشروعات الصغيرة المتضررة، منذ بدء الأزمة، بتأجيل الأقساط، لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.









وتابع : من إيجابيات الأزمة، التفات الدولة، لضرورة التحول الرقمي السريع، في العديد من المجالات، نظرا لأن الكثير لجأوا للعمل من المنزل.