آرسنال ضد ليفربول.. الريدز يضغط لتحقيق التعادل ومحمد صلاح يهدر هدفا

أهدر فريق ليفربول فرصة هدف محقق أمام مضيفه ارسنال، وذلك في المباراة التي تجمع الفريقين الآن، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الأسبوع الـ36 من الدوري الإنجليزي.









هدف محقق ضائع لليفربول مع الدقيقة 53 بعد عرضية متقنة من الجبهة اليمنى عن طريق ترينت ارنولد إلى داخل منطقة الجزاء تمكن محمد صلاح من ترويضها بشكل جيد أمام المرمى ثم راوغ المدافع ديفيد لويز بذكاء قبل أن يسددها بالنهاية تجاه الشباك لكن تألق من الحارس إيميليانو مارتينيز منع إهتزاز الشباك.







