آرسنال ضد ليفربول.. الريدز يضغط لتحقيق التعادل ومحمد صلاح يهدر هدفا

أهدر فريق ليفربول فرصة هدف محقق أمام مضيفه ارسنال، وذلك في المباراة التي تجمع الفريقين الآن، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الأسبوع الـ36 من الدوري الإنجليزي.
هدف محقق ضائع لليفربول مع الدقيقة 53 بعد عرضية متقنة من الجبهة اليمنى عن طريق ترينت ارنولد إلى داخل منطقة الجزاء تمكن محمد صلاح من ترويضها بشكل جيد أمام المرمى ثم راوغ المدافع ديفيد لويز بذكاء قبل أن يسددها بالنهاية تجاه الشباك لكن تألق من الحارس إيميليانو مارتينيز منع إهتزاز الشباك.
ويسعى ليفربول للعودة للانتصارات بعدما تعادل في المباراة الماضبة مع بيرنلي، من أجل قطع خطوة كبيرة نحو الرقم القياسي لحصد أكبر عدد من النقاط وهو 100 نقطة، والمسجل باسم مانشستر سيتي منذ موسمين.
ويخوض محمد صلاح المباراة رقم 150 له في مختلف المسابقات مع ليفربول، اليوم، ضد آرسنال.
في المقابل يحتاج آرسنال لتحقيق الفوز في مواجهة اليوم، أملًا في انهاء الموسم، بالمركز السابع لضمان التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي في نسختها المقبلة، بعد أن فشل في حجز مقعدا بالمربع الذهبي، والمشاركة في دوري أبطال أوروبا.