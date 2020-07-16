هذا ما سيكون عليه الكوكب عام 2100.. دراسة تنبؤية تتوقع انخفاض عدد سكان الأرض.. تكشف مصير القوة العظمى أمريكا أم الصين؟.. وحكاية نهاية العالم

- انخفاض متوقع لعدد سكان العالم.. وأمثلة لأكبر الدول

- الدراسة ترصد متغيرات عديدة بين عامي 2017 إلى 2100

- ارتفاع عدد سكان الصين سيكون أقل من الهند

- الصين قد تصبح أكبر اقتصاد بحلول عام 2035

توقعت دراسة نشرت في مجلة "لانسيت" العلمية الشهيرة، أن يصل حجم سكان العالم لمستويات كبيرة تفوق الحالي، بمعدلات متوقعة لا تخرج عن الزيادة المألوفة، بما لا يمثل تهديدًا لموارد الأرض.

نشرت الدراسة سيناريوهات الخصوبة البشرية والوفيات والهجرة وعدد السكان لـ 195 دولة ومنطقة من 2017 إلى 2100، في تحليل تنبؤي لدراسة العبء العالمي فيما يخص الأمراض.

وقالت المجلة إن فهم الأنماط المحتملة في مستويات الزيادات السكانية في المستقبل أمر حاسم للتنبؤ والتخطيط لتغيير الهياكل العمرية ، واحتياجات الموارد والرعاية الصحية ، والمناظر الطبيعية البيئية والاقتصادية.

تعد أنماط الخصوبة المستقبلية مدخلًا رئيسيًا لتقدير حجم السكان في المستقبل ، لكنها محاطة بعدم اليقين الكبير والمنهجيات المتباينة للتقدير والتنبؤ ، مما يؤدي إلى اختلافات مهمة في التوقعات السكانية العالمية.

وتقول الدراسة التي نشرتها لانسيت، قد يكون للتغيير في حجم السكان والبنية العمرية آثار اقتصادية واجتماعية وجيوسياسية عميقة في العديد من البلدان.

وتحاول هذه الدراسة ، تطوير طرق جديدة للتنبؤ بالوفيات والخصوبة والهجرة والسكان، وقامت الدراسة بتقييم الآثار الاقتصادية والجيوسياسية المحتملة للتحولات الديموجرافية المستقبلية.

وأعدت الدراسة نمذجة لمعدل الوفيات حسب العمر إلى عام 2100 باستخدام معدل الوفيات الأساسي ، وعامل الخطر ، ونموذج المتوسطات المتحرك.

وتوقعت الدراسة أن يصل معدل الخصوبة الإجمالي العالمي في السيناريو المرجعي ليكون 1.66 في عام 2100، بما يعني أن الزيادة لن تمثل فارقًا كبيرًا عن المعدلات الحالية، بل إنها ستقل.

في السيناريو المرجعي ، كان من المتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم ذروته في عام 2064 عند 9.73 مليار نسمة وتراجع إلى 8.79 مليار في عام 2100.

كانت الإسقاطات المرجعية لأكبر خمس دول في عام 2100 هي الهند (1.9 مليار ونيجيريا791 مليون ،والصين قد تزيد 732 مليون ، والولايات المتحدة 336 مليون ، وباكستان248 مليون).

و تقترح النتائج أيضًا بنية عمرية متغيرة في أجزاء كثيرة من العالم ، مع وجود 2.37 مليار من الأفراد أكبر من 65 عامًا و 1.70 مليار، من الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا ، تم توقعها عالميًا في عام 2100.

وبحلول عام 2050 ، كان من المتوقع أن يكون لدى 151 دولة معدل الخصوبة الكلي TFR أقل من مستوى الإحلال (TFR <2 · 1) ، ومن المتوقع أن يكون لـ 183 دولة معدل TFR أقل بحلول 2100.

وذكرت المجلة إن 23 دولة في السيناريو المرجعي ، بما في ذلك اليابان وتايلاند واسبانيا ، كان من المتوقع أن تكون فيها الانخفاضات أكبر من 50? .

من 2017 إلى 2100 ؛ كان من المتوقع أن ينخفض عدد سكان الصين بنسبة 0.48 .

كان من المتوقع أن تصبح الصين أكبر اقتصاد بحلول عام 2035 ولكن في السيناريو المرجعي ، من المتوقع أن تصبح الولايات المتحدة مرة أخرى أكبر اقتصاد في عام 2098.

و تشير سيناريوهات بديلة إلى أن تحقيق أهداف أهداف التنمية المستدامة للتعليم وحاجة وسائل منع الحمل ستؤدي إلى أن يبلغ عدد سكان العالم 6.29 مليار في عام 2100 ، وقد يبلغ عدد سكان العالم 6.88 مليار عند افتراض معدلات التغير المئوية في العوامل.

تشير النتائج إلى أن الاتجاهات المستمرة في التحصيل العلمي للإناث والحصول على موانع الحمل سوف يسرع من انخفاض الخصوبة وتباطؤ النمو السكاني.





وقالت الدراسة إن معدل الخصوبة الإجمالي المستدام الأقل من مستوى الإحلال في العديد من البلدان ، بما في ذلك الصين والهند ، سيكون له عواقب اقتصادية واجتماعية وبيئية وجيوسياسية.





وستكون خيارات السياسة للتكيف مع استمرار انخفاض الخصوبة ، مع الحفاظ على الصحة الإنجابية للإناث وتعزيزها ، حاسمة في السنوات القادمة.

وتقول الدراسة إن النمو السكاني العالمي المستمر خلال القرن لم يعد المسار الأكثر ترجيحًا لسكان العالم. على النقيض من ذلك ، قد يبلغ عدد سكان العالم ذروته بعد منتصف القرن مباشرة وينخفض بشكل كبير بحلول عام 2100.

الفرق في التوقعات السكانية بين السيناريو المرجعي والتنبؤات هو الثلث بسبب الانخفاضات الأسرع في خصوبة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، وأيضًا بالصين والهند.





وتشير النتائج التي توصل إليها العلماء إلى أن بعض البلدان التي لديها خصوبة أقل من مستوى الإحلال ، مثل الولايات المتحدة وأستراليا وكندا ، ستحافظ على الأرجح على السكان في سن العمل من خلال صافي الهجرة.

ومن المتوقع أن يكون لتنبؤات تقلص عدد سكان العالم آثار إيجابية على البيئة ، وتغير المناخ ، وإنتاج الغذاء ، ولكن لها آثار سلبية محتملة على القوى العاملة ، والنمو الاقتصادي ، ونظم الدعم الاجتماعي في أجزاء من العالم مع أكبر انخفاض في الخصوبة منذ قرون.





وفي دراسة أخرى نشرت بمجلة نايتشر، ذكرت إنه بينما يشاهد قادة العالم والناس مايفعله فيروس كوفيد19 وجائحة كورونا المستجد، يطرح العلماء توقعاتهم حول ماسيكون عليه العالم بعد 80 سنة، وماهي سبل كبح الاحترار العالمي، وهل ستكون نهاية العالم في هذا التاريخ.





وذكرت المجلة إنه قد تضافرت الدول من أجل هزيمة الوباء ، وأطلق ذلك حقبة جديدة من التعاون لمنع كارثة مناخية.





و أسفرت الاستثمارات في الطاقة الخضراء والتكنولوجيا الجديدة عن تخفيضات سريعة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ، مما وضع العالم على الطريق الصحيح للحد من الاحترار العالمي إلى حوالي 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.





لكن المجلة استدركت وقالت :" إنه رغم مايظهر من أن العال قد اتبع خطوات صحيحية لتصحيح الأوضاع المختلة قبلا، إلا أنه ربما تحدث انتكاسة في عام 2050 ".





وقالت المجلة قد لايتعلم العالم من الجائحة، فمن الممكن أن ينظر العالم إلى الوراء ويرى أن الوباء ليس أكثر من مجرد جلبة في جهد طويل وعقيم في الغالب لدرء الاحترار العالمي، وبدلا من أن يعملوا على تسريع جهود الحياةا لنظيفة بلا ثاني أكسيد الكربون قد يلجأو البديل الأسهل والمدمر.

على الرغم من الانخفاض المؤقت في انبعاثات الكربون منذ تفشي الوباء عام 2020 ، لجأت البلدان إلى الوقود الأحفوري الرخيص لإنعاش اقتصاداتها بعد الأزمة. وارتفعت انبعاثات الكربون وتبع ذلك بتأثيره على درجات الحرارة ، مما قد يمهد الطريق لظاهرة الاحترار بمقدار 5 درجات مئوية بحلول نهاية القرن، وهذا ما قد يسرع من نهاية عالم اليوم، أو تغيره بشكل كبير على الأقل.





هذه مجرد رؤيتان محتملتان للمستقبل. لا أحد يعرف كيف سينتقل الوباء الحالي أو ينتهي؛ كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانت البشرية ستلتقي في نهاية المطاف لتجنب كارثة مناخية محتملة.





لكن باحثو المناخ بحاجة إلى استكشاف أنواع المشاكل التي قد تظهر مع مستويات مختلفة من الاحترار. لذا فقد طوروا مجموعة من السيناريوهات تهدف إلى تمثيل مجموعة من التنبؤات التي يمكن للبشرية أن تواجهها وهدفهم هو التحقيق في كيفية تغيير السياسات المختلفة لانبعاثات الكربون - وكيف سيتفاعل الكوكب مع كل هذا الغاز المحاصر.





تستكشف السيناريوهات المتفائلة عوالم تتضافر فيها الحكومات لتقدم تقنيات منخفضة الكربون مع الحد من الفقر وعدم المساواة، بينما يرى السيناريو الآخر أن الدول قد تكثف استخداماتها للوقود الأحفوري الرخيص سعيًا لتحقيق النمو الاقتصادي بأي ثمن، وهذا ماسيقود العالم إلى نهايته، لكن الترجيحات تقول وفق المعطيات الحالية، هي إن العالم يخفف من استخدامه للوقوف الأحفوري مقابل التقنيات البديلة المتصالحة مع البيئة.