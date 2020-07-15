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سيارات

"طيران الإمارات" تسمح للمسافرين بحمل معقم اليدين

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:06 م
صدى البلد
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أماني نوار
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة عن السماح للمسافرين باستخدام معقم اليدين بسعة تصل إلى 250 ملم.


وأكدت الهيئة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي أن السماح للمسافرين باستخدام معقم اليدين ما هو إلا استثناء مؤقت وذلك نظرا للظروف الراهنة بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


ومن المعروف أن الهيئة وجهت تعليماتها إلى الأفراد الذين يخططون إلى السفر بضرورة اتباع مجموعة تشمل أهم خطوات الإجراءات والتدابير الوقائية التي تعتمدها الإمارات لمكافحة فيروس كورونا وانتشاره بين أهلها سواء مواطنين أو مقيمين .


كما سيتم التنبيه على المسافرين بضرورة اتباع تعليمات التوجيه الخاصة بالمطار وكذلك أي تعليمات أخرى صادرة من الموظفين وذلك  من اجل ضمان سلامة الجميع .


وتعمل هذه التقنية على تحديد من يشتبه في إصابته بفيروس كورونا وبناء عليه سيمنع دخوله إلى الإمارات حرصا على سلامة أهلها سواء من المواطنين أو المقيمين.


وتعمل تقنية DPI”" باستخدام أشعة الليزر لفحص عينات من الدم وقراءة شكل الخلايا فيها وذلك خلال عدة ثوان دون الاحتياج للقيام بتحاليل طبية تظهر نتائجها بعد وقت طويل.

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