AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

توصيل الكهرباء لـ3 قرى في الوادي الجديد بـ 12 مليون جنيه

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:16 م
كهرباء
كهرباء
Advertisements
منصور ابوالعلمين
أعلن الجهاز المركزي للتعمير، بقيادة المهندس محمود نصار، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ مشروع توصيل التيار الكهربي لـ 3 قرى في محافظة  الوادي الجديد.


وأكد المهندس أيمن عبد المنعم، وكيل الوزارة ورئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، تنفيذ مشروع توصيل التيار الكهربي لـ 3 قرى هي بغداد بمركز باريس وأولاد عبد الله بمركز بلاط وعمر بن الخطاب بمركز باريس، بتكلفة 12 مليونا و100 ألف جنيه. 
اقرأ أيضا:

شاهد على الثورة| ميدان البساتين بالوادي الجديد.. من هنا انطلقت مسيرات الغضب الرافضة للإخوان

أوضح أيمن، أن المشروع يتضمن تركيب أبراج ضغط متوسط، وعمود ضغط منخفض ومحولات وأكشاك وكابلات متنوعة الأقطار بهدف تنمية هذه القرى ورفع مستوى الخدمات المقدمة بها على أن ينتهي المشروع خلال شهر أغسطس المقبل، ضمن بروتوكول موقع بين الجهاز المركزي للتعمير ووزارة التنمية المحلية لتطوير وتنمية القرى الأكثر فقرًا وتطوير ورفع كفاءة المجازر وإحلال مقرات الوحدات المحلية.

من جانب اخر افتتحت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالوادي الجديد، منافذ بيع الخضراوات والفاكهة أمام المواطنين بمختلف قري المركز بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

وأوضح اللواء محمد الفحام، رئيس مركز ومدينة الداخلة انه تم  فتح المنافذ بمقار الوحدة المحلية للمركز والقرى التابعة وذلك يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتكلفة 31 مليون جنيه.. الانتهاء من توصيل التيار لمزرعة الخدمة الوطنية بالخارجة

منافذ ثابتة لبيع منتجات الصوب الزراعية بأسعار مخفضة في الوادي الجديد

تعمير الوادي الجديد: حفر آبار شرب وتوريد 5 محولات كهرباء بتكلفة 23.5 مليون جنيه

بنية تحتية وطرق جديدة.. مشروعات خدمية جديدة تتوج قرى الفرافرة في الوادي الجديد

تعمير الوادي الجديد: إنشاء قرية جديدة بالظهير الصحراوي بتكلفة 110 ملايين جنيه

حملات علي المقاهي والمطاعم لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

السودان: تراجع مستويات النيل بنحو 90 مليون متر مكعب

رئيس الحكومة التونسية يعلن استقالته من منصبه

مصطفى الفقي: مصر لديها أوراق كثيرة يمكن استخدامها في أزمة السد الإثيوبي.. فيديو

بـ تاتو جذاب.. هنا الزاهد بإطلالة تخطف الأنظار على البحر.. شاهد

صفقة الزمالك الجديدة تصل القاهرة اليوم وتوقع لـ الأبيض بمبلغ خيالي

رسميا.. تركيا تبدأ التنقيب عن النفط شرق المتوسط لمدة شهر

AdvertisementS

شاهد| رجل أخضر يحمل سيفا يقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي .. والداخلية تطالبه بتسليم نفسه

الحرب ضرورة مهما كان الثمن.. عماد أديب معقبا على بدء إثيوبيا ملء سد النهضة

الخارجية تتولي الأمر..أول تعليق من وزارة الري بعد قرار إثيوبيا بدء ملء سد النهضة

أول رد سوداني على إثيوبيا بعد الإعلان عن بدء ملء سد النهضة

علاقة غير شرعية.. كشف لغز جثة شاب مقتول بطلقات نارية بالمنصورة

برلماني يقترح إلغاء رسوم الباص والأنشطة من مصاريف المدارس الخاصة

الصحة: تسجيل 913 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 59 وفاة

صور الأقمار الصناعية تكشف تورم خزان "النهضة" .. الحقيقة الكاملة لبدء إثيوبيا ملء السد وتراجع مستوى مياه النيل

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بخصوص السفير السعودي في تركيا

انخفاض كبير .. الصحة تعلن تفاصيل أعداد إصابات ووفيات كورونا اليوم

بعد الانتقال لـ العاصمة الإدارية..السيسي يطالب بـ صياغة إطار شامل لاستغلال الاصول والمباني الحكومية الحالية بالقاهرة

رسميا.. تركيا تبدأ التنقيب عن النفط شرق المتوسط لمدة شهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عاوز تحافظ على رشاقتك.. طريقة عمل كيكة الموز بالشوفان

رسميا.. الكشف عن رولز رويس رايث Kryptos Collection.. صور

بـ الأصفر الجريء.. أروى بإطلالة صيفية من أحدث جلسة تصوير.. شاهد