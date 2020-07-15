توصيل الكهرباء لـ3 قرى في الوادي الجديد بـ 12 مليون جنيه

أعلن الجهاز المركزي للتعمير، بقيادة المهندس محمود نصار، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ مشروع توصيل التيار الكهربي لـ 3 قرى في محافظة الوادي الجديد .



وأكد المهندس أيمن عبد المنعم، وكيل الوزارة ورئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، تنفيذ مشروع توصيل التيار الكهربي لـ 3 قرى هي بغداد بمركز باريس وأولاد عبد الله بمركز بلاط وعمر بن الخطاب بمركز باريس، بتكلفة 12 مليونا و100 ألف جنيه.

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أوضح أيمن، أن المشروع يتضمن تركيب أبراج ضغط متوسط، وعمود ضغط منخفض ومحولات وأكشاك وكابلات متنوعة الأقطار بهدف تنمية هذه القرى ورفع مستوى الخدمات المقدمة بها على أن ينتهي المشروع خلال شهر أغسطس المقبل، ضمن بروتوكول موقع بين الجهاز المركزي للتعمير ووزارة التنمية المحلية لتطوير وتنمية القرى الأكثر فقرًا وتطوير ورفع كفاءة المجازر وإحلال مقرات الوحدات المحلية.





من جانب اخر افتتحت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالوادي الجديد، منافذ بيع الخضراوات والفاكهة أمام المواطنين بمختلف قري المركز بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.





وأوضح اللواء محمد الفحام، رئيس مركز ومدينة الداخلة انه تم فتح المنافذ بمقار الوحدة المحلية للمركز والقرى التابعة وذلك يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.



