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ديني

ادعم الدولة المصرية.. حملة لدار الإفتاء على فيس بوك

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:08 م
ادعم الدولة المصرية..
ادعم الدولة المصرية.. حملة لدار الإفتاء على فيس بوك لدعم مصر
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محمد شحتة
دشنت دار الإفتاء المصرية، حملة إلكترونية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، لدعم مصر في كل ما يصدر عنها من قرارات، وتحمل الحملة اسم "أدعم الدولة المصرية".

وناشدت دار الإفتاء المصرية، متابعيها وجميع المصريين بالمشاركة في الحملة ، من خلال تغيير الصورة الشخصية بإطار الحملة الذي يحمل اسم "ادعم الدولة المصرية".

ونشرت صفحة دار الإفتاء على فيس بوك: شارك في حملة دار الإفتاء المصرية لدعم مصر.. غير صورة بروفايلك .. ادخل على الرابط واختار (جرب الآن - try it).

للمشاركة في الحملة وتغيير الصورة الشخصية اضغط هنا
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