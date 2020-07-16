اليوم.. طب حلوان تتابع أنشطة نادى الحوار الثقافية

اعلن اتحاد طلاب كلية الطب بجامعة حلوان عن ممارسته بعض الانشطة الصيفية من المنزل هذا العام نظر للظروف التى يمر بها العالم بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، للحرص على التواصل الدائم مع الطلاب وتثقيفهم خلال فترة الحجر المنزلى وبناء الوعى الثقافى لهم .





ويتابع اتحاد الطلاب ممارسة انشطة نادى الحوار الثقافية و التى تستمر طوال الاسبوع ويناقش خلالها الطلاب العديد من الكتب و الافلام و المواضيع العامة بهدف التعلم من الاخر و زيادة الوعى الثقافى بكافة المجالات .







