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تعليم

اليوم.. طب حلوان تتابع أنشطة نادى الحوار الثقافية

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:02 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
اعلن اتحاد طلاب كلية الطب بجامعة حلوان عن ممارسته بعض الانشطة الصيفية من المنزل هذا العام  نظر للظروف التى يمر بها العالم بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد،  للحرص على التواصل الدائم مع الطلاب وتثقيفهم خلال فترة الحجر المنزلى وبناء الوعى الثقافى لهم  . 

ويتابع اتحاد الطلاب ممارسة انشطة نادى الحوار الثقافية و التى تستمر طوال الاسبوع ويناقش خلالها الطلاب العديد من الكتب و الافلام و المواضيع العامة بهدف التعلم من الاخر و زيادة الوعى الثقافى بكافة المجالات .


وأشارت اللجنة الثقافية باتحاد طلاب جامعة حلوان إلى أن  انشطة نادي الحوار ستساعد على نشر ثقافة التعلم بين الطلاب لتسهيل العملية التعليمية ،كما ان هذه الجلسات الحوارية  تعمل على نشر الوعي الثقافى وتقوية فكر الطلاب وتثقيفهم فى كافة مجالات الحياة. 

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جدير بالذكر انه قد بدائت جامعة حلوان امتحانات الفصل الدراسى الثانى للفرق النهاية بداية من اول يوليو 2020 و تستمر حتى نهائية اغسطس . 
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