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فن

أخبار الفن.. مصطفى درويش يدعم الجيش المصري.. محمد محسن يغني النشيد الوطني.. وتغييرات في إدارة الجونة السينمائي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:22 م
محمد محسن
محمد محسن
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نبيل العدوى - محمد نحلة
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي: 


أكد رجل الأعمال سميح ساويرس التزامه بدعم "الجونة السينمائي"، وقال خلال بيان صحفي صدر عن المهرجان: "نحن نؤمن أن الفن والثقافة محوران أساسيان في تنمية المجتمع، ومكونان رئيسيان في حياة المدينة، والصناعات الإبداعية هي محرك النمو الوطني والإقليمي.


أعلن الفنان مصطفى درويش استعداده للتطوع بالجيش المصري على خلفية الأحداث المتلاحقة والظروف التي تواجهها مصر حاليًا.


كشف المطرب محمد محسن تفاصيل توزيعه وغنائه نشيد "اسلمي يا مصر إنني الفدا"، موضحًا أنه يحب التراث وبحكم عمله على الألبوم الخاص به الذي أجله بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، جاءت له فكرة عمل بديل لأغنية قديمة ولكن بشكل جديد.


نشرت صحيفة ديللي ميل البريطانية تقريرا حول مساعدة آمبر هيرد الشخصية، والتي زعمت أن الممثلة الأمريكية سرقت قصتها مع الاعتداء الجنسي لتتاجر بها.


يقترب الإعلان الرسمي لفيلم صاحب المقام من نصف مليون مشاهدة، بعدما طرحه الفنان آسر ياسين على صفحته الرسمية أمس.
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