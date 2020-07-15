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تضارب.. محمد حجازي: التصريح بـ ملء سد النهضة محاولة لكسب الرأي العام في إثيوبيا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:26 م
سد النهضة
سد النهضة
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هاني حسين
قال  السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه هناك تضاربا واضطرابا في الموقف الإثيوبي وانعكاسا لحالة من التأثر بالوضع الداخلي في اثيوبيا .

وأضاف  محمد حجازي  في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن هناك محاولة لكسب الرأي العام في إثيوبيا بتصريحات  حول ملء سد النهضة.

وتابع محمد حجازي:"  مصر طلبت توضيحا لتصريحات ملء سد النهضة ثم جاء اعتذار من  الجانب الأثيوبي".

وأكمل محمد حجازي:"  الدول الثلاث رفعت تقاريرها إلى جنوب أفريقيا رئيس الاتحاد الافريقي".

ولفت محمد حجازي:" علينا ان نعطي الاتحاد الافريقي مساحته لحل الأزمة وإذا لم نصل إلى شيء فأمامنا نافذة مجلس الأمن للتوصل إلى حل فيما يتعلق بأزمة سد النهضة "، مضيفا:"  مصر ضد تشغيل سد النهضة بإرادة منفردة على نهر دولي ".

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