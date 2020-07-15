تضارب.. محمد حجازي: التصريح بـ ملء سد النهضة محاولة لكسب الرأي العام في إثيوبيا

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه هناك تضاربا واضطرابا في الموقف الإثيوبي وانعكاسا لحالة من التأثر بالوضع الداخلي في اثيوبيا .





وأضاف محمد حجازي في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن هناك محاولة لكسب الرأي العام في إثيوبيا بتصريحات حول ملء سد النهضة .





وتابع محمد حجازي:" مصر طلبت توضيحا لتصريحات ملء سد النهضة ثم جاء اعتذار من الجانب الأثيوبي ". توضيحاملء





وأكمل محمد حجازي:" الدول الثلاث رفعت تقاريرها إلى جنوب أفريقيا رئيس الاتحاد الافريقي".





ولفت محمد حجازي:" علينا ان نعطي الاتحاد الافريقي مساحته لحل الأزمة وإذا لم نصل إلى شيء فأمامنا نافذة مجلس الأمن للتوصل إلى حل فيما يتعلق بأزمة سد النهضة "، مضيفا:" مصر ضد تشغيل سد النهضة بإرادة منفردة على نهر دولي ".



