بلاعة بدون غطاء تعرض حياة المارة بشارع الأوقاف بالبراجيل للخطر

أستغاث المواطن محمد حسن عبد الدايم ، من سكان بالبراجيل التابعة لمحافظة الجيزة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود أحد البلاعات بدون غطاء بشارع الأوقاف بعد مصنع الرنجه بالبراجيل التابعة لمحافظة الجيزة.

وقال فى رسالته : أن وجود هذه البلاعة يمثل خطرا على المارة وخاصة الأطفال والسيارات أيضا

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



