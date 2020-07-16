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بين الناس

بلاعة بدون غطاء تعرض حياة المارة بشارع الأوقاف بالبراجيل للخطر

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
أستغاث المواطن محمد حسن عبد الدايم ،  من سكان  بالبراجيل التابعة لمحافظة الجيزة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود أحد البلاعات بدون غطاء  بشارع الأوقاف بعد مصنع الرنجه بالبراجيل التابعة لمحافظة الجيزة.
 
وقال فى رسالته :  أن وجود هذه البلاعة يمثل خطرا على المارة وخاصة الأطفال والسيارات أيضا 
 
للتواصل مع الشاكى :
01223843716
أقراء ايضا : 

 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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