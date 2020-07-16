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توك شو

زوجتى رحلت بعد عشرة 56 عاما.. عبد الرحمن أبو زهرة يكشف سبب دخوله فى حالة اكتئاب

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:20 ص
الفنان الكبير عبد
الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة
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عادل نصار
أعلن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، عن سبب حالة الاكتئاب التى مر بها مؤخرًا ودفعته للتفكير فى اعتزال العمل الفنى، موضحًا أن السبب وراء ذلك هو رحيل زوجته التى توفيت فى 30 نوفمبر من العام الماضى، 

وتابع:" زوجتى ماتت30 نوفمبر 2019 ..والله حتى الآن اتذكرها كما لو انها ماتت امش فقد عشت معها 56 عام.

 وأضاف "أبو زهرة"، خلال لقاء عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن فراق زوجته أثر فيه كثيرًا وأدخله  حالة من الاكتئاب،لم يتحملها، نظرًا لتعلقه بها، 

واضاف:"الفراق كان قاسى عليا جدًا جدًا..وأنا بدعى ليها فى الصلوات الخمس".

فى سياق آخر قال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، إنه يمارس "اليوجا"، منذ 45 عام، من أجل تقليل الضغوط النفسية واعباء الحياة، 

وأكد "أبو زهرة"، أن النصائح أهم وسيلة لتطوير الآداء الفنى للممثل ، وعندما قدمت النصيحة لإحدى الفنانات فى أحد الأعمال الفنية أخرجتنى من العمل".
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