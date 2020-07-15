شريفة الفار: مرتضى منصور يدافع عن مصالح الزمالك ولم يسب الخطيب

دافعت شريفة الفار عضوة مجلس إدارة نادي الزمالك عن رئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور، مؤكدة أنه لم يسب محمود الخطيب رئيس الأهلي.





وقالت شريفة الفار عضو مجلس إدارة الزمالك أثناء استضافتها عبر قناة "الزمالك": "قناة الزمالك أثبتت تفوقا رهيبا، وأشكر مرتضى منصور، وليس لي مصلحة مع أحد لكنه عمل طفرة في النادي".









وأضافت: "كنت متواجدة في مجلس كمال درويش، وكان يقول أعضاؤه (يارب من أين سنأتي بمرتبات العاملين)، النادي كان في حالة يرثى لها، ولذلك يحارب مرتضى منصور بسبب حجم الإنشاءات والبطولات والانتصارات".





وتابعت: "كنت أسير خلف مرتضى منصور في الفيديو الحقيقي، كنا نتجه لحضور مؤتمر، وهو لا يقول أي ألفاظ داخل النادي منذ أن دخلت عضوية مجلس الإدارة، وهو عندما يريد أن يعنف أحد يطلب مني الخروج بكل أدب".





وأردفت: "مرتضى منصور يبذل مجهودًا جبارًا داخل نادي الزمالك، الفيديو كان في الشتاء الماضي تقريبا في شهر ديسمبر، فوجئت بالفيديو المفبرك الذي يقلل من نجاحات المجلس، جمهور الزمالك بالملايين يعرفون مرتضى منصور وما أنجزه، لماذا ظهر الفيديو في وقت النجاحات الحالية، هل كان يوجد أحد يبحث عن حقوق الزمالك؟".



