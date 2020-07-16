AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس شخصين لاتهامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي

الخميس 16/يوليه/2020 - 03:02 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
Advertisements
اسلام مقلد
قررت نيابة الزيتون الجزئية، حبس شخصين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتعامل غير المشروع فى النقد الأجنبى وبحوزتهما عملات مالية محلية وأجنبية. 

وكان ضباط أمن القاهرة تمكنوا من ضبط شخصين بالزيتون لقيامهما بالتعامل غير المشروع فى النقد الأجنبى وبحوزتهما عملات مالية محلية وأجنبية. 

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون، تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) ، وبحوزته مبلغ مالى 20 ألف يورو "مجهول المصدر" .

وبمناقشته عن مصدر المبلغ المالى المضبوط بحوزته أقر باستبداله خارج السوق المصرفى من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم).  عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمسكنه ، وبحوزته مبالغ مالية عبارة (700 ألف جنيه مصرى - 3000 دولار أمريكى - 2000 جنيه إسترلينى - 660 ريال سعودى).

وبمواجهته بما جاء بأقوال الأول وما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس شخصين لاتجارهما فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية

سقوط "أخصائى رقابة جودة" للإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

عثر بسيارته على دولارات ونصف مليون جنيه.. ضبط شخص بالنزهة يتاجر فى النقد الأجنبى

حبس شخص وضبط وإحضار آخر لاتجارهما في النقد الأجنبي بالنزهة

القبض على شخص لإتجاره في العملة وتحويله أموالا لخارج البلاد

حبس شخصين لاتجارهما فى النقد الأجنبي بحيازة 2.5 مليون جنيه سوداني

ترشيحاتنا

شريفة الفار: مرتضى منصور يدافع عن مصالح الزمالك ولم يسب الخطيب

تعرضت للتحرش من سيدات.. أميرة فتحي تكشف رد فعل بعض النساء على صورتها

في المباراة 150 له.. محمد صلاح ورفاقه يسقطون أمام آرسنال بثنائية مهينة

طفل يعاني من تشوهات في الوجه والرأس.. طب المنصورة تكشف التفاصيل

تسريب سعر ومواصفات هاتف أوبو الجديد Oppo A72 5G.. صور

«سورة كورونا» تضع فتاة تونسية في السجن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

بعد خطوبتها.. أجرأ 10 صور لـ أمينة خليل تبرز أنوثتها

شاهد.. مرسيدس جي كلاس تحصل على نسخة مزورة فى الصين.. صور