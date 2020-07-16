حبس شخصين لاتهامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي

قررت نيابة الزيتون الجزئية، حبس شخصين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتعامل غير المشروع فى النقد الأجنبى وبحوزتهما عملات مالية محلية وأجنبية.
وكان ضباط أمن القاهرة تمكنوا من ضبط شخصين بالزيتون لقيامهما بالتعامل غير المشروع فى النقد الأجنبى وبحوزتهما عملات مالية محلية وأجنبية.
وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون، تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) ، وبحوزته مبلغ مالى 20 ألف يورو "مجهول المصدر" .
وبمناقشته عن مصدر المبلغ المالى المضبوط بحوزته أقر باستبداله خارج السوق المصرفى من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم). عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمسكنه ، وبحوزته مبالغ مالية عبارة (700 ألف جنيه مصرى - 3000 دولار أمريكى - 2000 جنيه إسترلينى - 660 ريال سعودى).
وبمواجهته بما جاء بأقوال الأول وما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.