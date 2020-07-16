حبس شخصين لاتهامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي





وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون، تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) ، وبحوزته مبلغ مالى 20 ألف يورو "مجهول المصدر" .





وبمناقشته عن مصدر المبلغ المالى المضبوط بحوزته أقر باستبداله خارج السوق المصرفى من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم).  عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمسكنه ، وبحوزته مبالغ مالية عبارة (700 ألف جنيه مصرى - 3000 دولار أمريكى - 2000 جنيه إسترلينى - 660 ريال سعودى).





وبمواجهته بما جاء بأقوال الأول وما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.