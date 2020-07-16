حماية المستهلك: التشريع الأخير منح الجهاز جميع الصلاحيات للقيام بمهامه ..فيديو

يتم التعامل بشكل مباشر مع التفتيش الصيدلي و وزارة التموين ومباحث التموين ومباحث الإنترنت ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة لرصد أي مخالفات. أكد الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك أنه





وأضاف "فرج"، أثناء لقاء التلفزيوني ببرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، أن وزارة التموين كانت تقوم بمهام جهاز حماية المستهلك في السابق، وعندما تم تأسيس الجهاز كان الهدف منه هو ضبط الأسواق .





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وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك إن هناك ضرورة لزيادة وعي المواطنين، مؤكدا أن التشريع الأخير الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، منح الجهاز كافة الصلاحيات للقيام بمهامه.



