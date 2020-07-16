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حماية المستهلك: التشريع الأخير منح الجهاز جميع الصلاحيات للقيام بمهامه ..فيديو

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:57 ص
الدكتور أحمد سمير
الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المسته
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محمود محسن
أكد الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك أنه يتم التعامل بشكل مباشر مع التفتيش الصيدلي ووزارة التموين ومباحث التموين ومباحث الإنترنت ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة لرصد أي مخالفات.

وأضاف "فرج"، أثناء لقاء التلفزيوني ببرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، أن وزارة التموين كانت تقوم بمهام جهاز حماية المستهلك في السابق، وعندما تم تأسيس الجهاز كان الهدف منه هو ضبط الأسواق.

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وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك إن هناك ضرورة لزيادة وعي المواطنين، مؤكدا أن التشريع الأخير الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، منح الجهاز كافة الصلاحيات للقيام بمهامه.

وأشار إلى أنه يتم شن حملات بشكل مستمر يوميا على كل ما يهم المواطن المصري، مشيرا إلى أنه تم ضبط أكثر من نصف مليون كمامة غير مطابقة للمواصفات، أيضا تم ضبط كميات كبيرة من الأقمشة معدة لتصنيع الكمامات، إضافةً إلى ضبط أكثر من 18 مليون طن زيوت سيارات مغشوشة.
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