AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

كنترولات الثانوية العامة تبدأ تصحيح اللغة الأجنبية الثانية.. اليوم

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:02 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
Advertisements
ياســـمين بدوي
تبدأ كنترولات الثانوية العامة اليوم الخميس 16 يوليو 2020 ، في تقدير درجات العينة العشوائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية (الفرنسية، والألمانية، الإسبانية، الإيطالية، الصينية) .

اقرأ أيضا |

وكانت قد عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع موجهي عموم ومشرفي التقدير لمادة اللغة الأجنبية الثانية (الفرنسية، والألمانية، الإسبانية، الإيطالية، الصينية) على مستوى الجمهورية، لمناقشة إجراءات تصحيح العينة العشوائية لامتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

وفى بداية الاجتماع رحب الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحانات، بالحضور، مؤكدًا أن هدف الاجتماع مناقشة مضمون الامتحان وتوحيد نموذج الإجابة ومنهجية التصحيح، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.


وأكد الدكتور رضا حجازي على ضرورة الاتفاق علي القواعد الأساسية للتقدير لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للمقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا.
 
وشدّد الدكتور رضا حجازي على الالتزام بالدقة في عمليات تقدير الدرجات وأعمال رصد ومراجعة أوراق إجابات الطلاب حرصًا على مصلحتهم وحفظًا لحقوقهم، ومراعاة دقة تصحيح أسئلة الاختيار من متعدد فإذا قام الطالب بالتظليل  علي إجابتين بدون شطب على أي إجابة فلا يحسب له هذا السؤال، أما إذا قام الطالب بشطب إجابة منهما فيتم تصحيح الإجابة المظللة وإعطائه الدرجة عليها، وفي حالة إذا أجاب الطالب على سؤال وتم اختيار إجابة، ثم جاء في المسودة وكتب إجابة أخرى لنفس السؤال فلا يحسب له هذا السؤال

وأوضح  أنه عند كتابة الطالب إجابتين في الأسئلة المقالية يتم تصحيح الإجابتين ويحصل الطالب على الدرجة الأعلى، وكذلك تصحيح أي إجابة بالمسودة، وبالنسبة لسؤال موضوع التعبير إذا استخدم الطالب الكلمات المعطاة، أو ما يفيد معناها في جمل صحيحة تقدر صحيحة.

ووجه رئيس عام الامتحانات مراجعي التصحيح بوضع علامة المراجعة بعيدة عن الدرجة التي وضعها المصحح حتى تظل الدرجة واضحة، مشددًا علي مراجعتهم الإجابات ودرجات الجمع التي وضعها المصححين، وضرورة مراجعة جمع جزئيات كل مجموعة حتي لا يحدث خطأ في الجمع لكى تتم عملية التقدير بدقة وعدالة.

وخلال الاجتماع قامت لجنة وضع الامتحان بمناقشة أسئلة الامتحان مع مشرفي عموم التقدير لمادة اللغة الأجنبية الثانية، والذين أقروا باحتواء الامتحان على جميع المستويات المعرفية وأن الامتحان شامل لجميع أجزاء المنهج ومتدرج من مستوي السهولة والصعوبة، وملائم لجميع الطلاب، والأسئلة واضحة الصياغة، ومراعاة الفروق الفردية، والإجابات من داخل الكتاب المدرسي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس عام امتحانات الثانوية العامة يعقد اجتماعا لمناقشة إجراءات بدء تصحيح امتحان الأحياء

بدء تصحيح امتحان الفلسفة في جميع كنترولات الثانوية العامة.. غدا

كنترولات الثانوية العامة تبدأ تصحيح امتحان الفلسفة

إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد عيد الأضحى.. الكنترولات تبدأ اليوم تصحيح الفيزياء والأحياء والتاريخ.. رضا حجازي: نماذج الإجابة مرنة وعملية تقدير الدرجات تتم بدقة وكل طالب سيحصل على حقه كاملا

تداول نموذج إجابة التاريخ بعد بدء التصحيح في كنترولات الثانوية العامة

كنترولات الثانوية العامة تبدأ تصحيح الاستاتيكا والديناميكا غدا

ترشيحاتنا

مشروب يقلل النسيان خلال 24 ساعة

برلماني يقترح إلغاء رسوم الباص والأنشطة من مصاريف المدارس الخاصة

تراجع .. وزير الري الإثيوبي ينفي بدء ملء خزان سد النهضة

صور الأقمار الصناعية تكشف تورم خزان "النهضة" .. الحقيقة الكاملة لبدء إثيوبيا ملء السد وتراجع مستوى مياه النيل

خالد الغندور يعود للتساؤلات الغامضة عن لاعبي الزمالك

الصحة: تسجيل 913 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 59 وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

بعد خطوبتها.. أجرأ 10 صور لـ أمينة خليل تبرز أنوثتها

شاهد.. مرسيدس جي كلاس تحصل على نسخة مزورة فى الصين.. صور