أخبار التوك شو.. خبير عسكري يعلق على تدخل تركيا فى سرت.. عباس شراقي: 4 فتحات بسد النهضة تمرر المياه طوال العام وسيتم غلقها باكتماله.. فيديو

تناولت برامج التوك شو خلال خلال الساعات الماضية، العديد من اللقاءات والقضايا الهامة نستعرض أبرزها فى السطور التالية..

تناولت برامج التوك شو خلال خلال الساعات الماضية، العديد من اللقاءات والقضايا الهامة نستعرض أبرزها فى السطور التالية..









قال اللواء دكتور محمود خلف، المستشار بأكاديمية ناصر العسكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الفترة الأخيرة، أكد أن منطقة سرت والجفرة بليبيا خط أحمر، موضحًا " قضى الأمر".





وأضاف اللواء دكتور محمود خلف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن رئيس تركيا بعد أن أعلن قيام مناورات فى ليبيا، وانسحب بداعى مشكلات جوية بعد مناورة حسم 2020.













قال اللواء دكتور محمود خلف، المستشار بأكاديمية ناصر العسكري، إنه لو حدثت معركة فى ليبيا سيحسمها الجيش المصري لصالحه خلال ساعة.





وأضاف اللواء دكتور محمود خلف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن الجيش المصري قادر على صد أى اعتداء على الأمن القومي، وأردوغان يبعد عن المناطق التى يريد أن يدخلها فى ليبيا بـ 2600 كيلو متر.













قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أنه من المتوقع أن يكون موسم الأمطار بداية من شهر يوليو إلى سبتمبر، لافتا إلى أنها الفترة التي يوجد بها فيضانات ضخمة وإثيوبيا قامت بعمل فتحة في السد تصل إلى 40 متر.





وأضاف شراقي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور، أنه هناك 4 فتحات موجودة بالسد تمرر المياه على مدار العام مشيرا إلى أنه باكتمال السد سيتم غلق تلك الفتحات،

















أعلن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، أن نتائج التحاليل التي أجراها أثبتت أنه لا يحمل فيروس كورونا ، وتابع: "التحليل سلبي، هي مش كورونا، ولكن علشان الحالة اللى بنمر بيها افتكرتها كورونا".





وأضاف "أبو زهرة"، خلال لقاء عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، قائلًا:" أنا هزمت كورونا والملل بقراءة مجموعة قصص نجيب محفوظ والرياضة ولعب اليوجا"، مشددًا على أنه منذ بداية الجائحة وهو ملتزم بكافة الإجراءات الصحية والاحترازية.













قال أحمد حمزة، محامي الفنانة عبير بيبرس المُتهمة بقتل زوجها، إن الزوج توفي نتيجة أزمة قلبية وفقًا لتقرير الصحة وتصريح الدفن الذي تم استخراجه يوم الوفاة.





وأضاف "حمزة" في مداخلة هاتفية ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "المحور"، أن الهدف من إثارة القضية بهذا الشكل تشويه صورة الفنانة على الرغم من عدم وجود أي دليل مادي على قتلها لزوجها.













قالت أمل عبد الحميد، ضحية الاغتصاب في أجا، إنها تشعر بالخوف على ابنتها بعد تلقيها تهديدات من المتهم باغتصابها.





وناشدت "عبد الحميد " في مداخلة هاتفية عبر برنامج "أحلام مواطن"، والمذاع على قناة "المحور"، جميع المصريين بالوقوف بجانبها ومساندتها للحصول على حقها كاملا .









أكد دكتور أحمد شاهين أستاذ علم الفيروسات بطب الزقازيق أن يمكن أن يتعرض أي شخص للإصابة بفيروس كورونا وذلك في خلال فترة الحضانة مؤكدا أنه من الممكن عند اجراء التحليل قد تكون سلبية فى البداية وبعدها يكون موجبا.





وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc أن "الاسانسير" هو عبارة عن مكان مغلق والاماكن المكتظة تكون العدوى بها شديدة وقد تكون مسئولة عن نقل الفيروس.









قالت هدير حامد، الزوجة المجني عليها إنها انفصلت عن زوجها، ورغب في الرجوع لها، ولكنها رفضت، لافتة إلى أنه نشر لها صورا مسيئة، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إنتقاما لكرامته.





وأشارت الزوجة المجنى عليها، عبر مداخلة هاتفية، لـ برنامج " من الجاني" ، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" ، إلى أنها لديها طفلة، في عمر العام، من زوجها المتهم.









قال الإعلامى أحمد موسى، إن مصر وليبيا شعب واحد، وأكد موسى أن وفد مجلس الشيوخ وأعيان القبائل الليبية وصلوا مصر.



