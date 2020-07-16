عضو تنسيقية شباب الأحزاب: مصر نجحت بشهادة العالم في احتضان شبابها وتنمية مهاراتهم

قال محمود القط، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، في اليوم العالمي، لـ مهارات الشباب ، إنه في ظل إرتفاع معدلات البطالة، في العالم، عام 2019، نجحت مصر، في تقليل نسبة البطالة من 11% إلى 8% .
وأكد محمود القط، عبر مداخلة هاتفية، لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن المشاريع القومية، والتي توسعت فيها الدولة المصرية، في السنوات الماضية، أدت لتوافر الكثير من فرص العمل للشباب.
وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن الدولة المصرية أهتمت، بدمج الشباب، في الحياة السياسية، عن طريق العديد من المشاركات الشابة، في منتديات شباب العالم، الماضية.
وتابع: "الدولة المصرية بشهادة العالم والأمين العام للأمم المتحدة، أستطاعت إحتضان الشباب، وتنمية مهارتهم وقدراتهم" .