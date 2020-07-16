عضو تنسيقية شباب الأحزاب: مصر نجحت بشهادة العالم في احتضان شبابها وتنمية مهاراتهم

قال محمود القط، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، في اليوم العالمي، لـ مهارات الشباب ، إنه في ظل إرتفاع معدلات البطالة، في العالم، عام 2019، نجحت مصر، في تقليل نسبة البطالة من 11% إلى 8% .





وأكد محمود القط، عبر مداخلة هاتفية، لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن المشاريع القومية، والتي توسعت فيها الدولة المصرية، في السنوات الماضية، أدت لتوافر الكثير من فرص العمل للشباب.





وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب ، إلى أن الدولة المصرية أهتمت، بدمج الشباب، في الحياة السياسية، عن طريق العديد من المشاركات الشابة، في منتديات شباب العالم، الماضية.





وتابع: "الدولة المصرية بشهادة العالم والأمين العام للأمم المتحدة، أستطاعت إحتضان الشباب، وتنمية مهارتهم وقدراتهم" .