غدا..غلق باب التسجيل لطلاب البرامج التخصصية بهندسة عين شمس

أعنلت الصفحة الرسمية بكلية الهندسة جامعة عين شمس انه باب التسجيل لطلبة البرامج التخصصية لفصل صيف ٢٠٢٠ بدأ من امس وحتى انتهاء يوم الجمعة ١٧ يوليو و ذلك وفقا للتعليمات الموجودة فى الملف على الرابط المرفق.



https://portal.eng.asu.edu.eg/ar/download





الجدير بالذكر صرح الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس انه سوف تبدأ تدريبات وامتحانات العملي لبعض المقررات يوم السبت 11 يوليو مع بدء الامتحانات النهائية لجميع المقررات يوم السبت 18 يوليو . الجدير بالذكر صرح الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس انه سوف تبدأ تدريبات وامتحانات العملي لبعض المقررات يوم السبت 11 يوليو مع بدء الامتحانات النهائية لجميع المقررات يوم السبت 18 يوليو .



