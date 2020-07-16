AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

غدا..غلق باب التسجيل لطلاب البرامج التخصصية بهندسة عين شمس

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:03 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقى
أعنلت الصفحة الرسمية بكلية الهندسة جامعة عين شمس انه باب التسجيل لطلبة البرامج التخصصية لفصل صيف ٢٠٢٠ بدأ من امس وحتى انتهاء يوم الجمعة ١٧ يوليو و ذلك وفقا للتعليمات الموجودة فى الملف على الرابط المرفق.

https://portal.eng.asu.edu.eg/ar/download


الجدير بالذكر صرح الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس انه سوف تبدأ تدريبات وامتحانات العملي لبعض المقررات يوم السبت 11 يوليو مع بدء الامتحانات النهائية لجميع المقررات يوم السبت 18 يوليو . 

 اقرا ايضا : جامعة حلوان: انطلاق فعاليات مؤتمر كلية التربية الرياضية "آفاق التنمية والتطوير


وأكد عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس علي أخذ جميع الإجراءات الاحترازية وذلك للمحافظة على جميع أفراد منظومة التعليم من طلاب وأعضاء هيئة تدريس والهيئة المعاونة والاداريين وأفراد الأمن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حاسبات عين شمس تعلن عن راوبط لتلقي استفسارات الطلاب والدعم الفني

تعرف على موعد بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية فى هندسة عين شمس

أخبار جامعة عين شمس.. الإعلان عن موعد بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية بكلية الهندسة.. حاسبات ومعلومات تبدأ 9 يوليو.. وتحديد موقف الطلاب الراسبين في مقررات الفصول الدراسية السابقة

هندسة عين شمس: تعديل موعد التقدم بالأبحاث للمرة الثانية لسنوات النقل ليصبح الخميس 9 يوليو

بعد غد.. هندسة عين شمس تعلن تفاصيل المنحة الجامعية لمركز التميز في الطاقة

هندسة عين شمس تنشر فيديو توضيحياً للإجراءت الاحترازية لامتحانات طلاب الفرق النهائية

ترشيحاتنا

قضي الأمر.. خبير عسكري يعلق على تدخل تركيا فى سرت

لهذا السبب لا يأكل صاحب النذر من الذبيحة.. البحوث الإسلامية يكشف عنه

قبل ساعات من الحكم على محمد رمضان.. كواليس أزمة نمبر وان والطيار الموقوف

بعد خطوبتها.. أجرأ 10 صور لـ أمينة خليل تبرز أنوثتها

لحظة تحطم طائرة عسكرية تركية ومقتل 7 من الضباط ..فيديو

رسميا.. تركيا تبدأ التنقيب عن النفط شرق المتوسط لمدة شهر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

٧ نصائح لمرضى الإصابة بخشونة الركبة

بفستان فوق الركبة.. دنيا بطمة تثير الجدل بإطلالة جريئة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟