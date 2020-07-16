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أخبار البلد

عضو القومى للمرأة: يجب وجود آلية لتنفيذ قانون التنمر فى حالة عدم وجود شهود

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:01 ص
االدكتورة رانيا يحيى
االدكتورة رانيا يحيى
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أمل مجدى
قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة، إنه من الجيد أن نحمى مجتمعنا من حالة الهزل والعبث والتنمر الشديد من بعض الأطراف ضد الآخر سواء أقل فى المستوى الاجتماعى أو الحالة الصحية أو التعليم أو الاختلاف فى الأجناس وضد صغار السن وكبار السن .

وأضافت يحيى فى تصريحات خاصة لصدى البلد يحسب لمجلس الوزراء أن يوافق على إضافة مادة جديدة للقانون ختصة بالتنمر لكن يجب أن تحدد آلية التطبيق بكيفية إثبات هذا التنمر ونتمنى أن يكون القانون استوفى هذه النقطة.

وأشارت "يحيى"أنه لابد من تحديد الإثبات فى حالة عدم وجود شهود وأرى أن العقوبة رادعة وأتمنى التعميم ونشرها فى وسائل الاعلام بشكل كبير بحيث نجعل الناس كلها تعرف بالقانون وتستحى من هذا الفعل.

وتابعت عضو المجلس القومى للمرأة أن طريقة الإثبات هامة فى المدارس والجامعات وفى الشارع ويجب أن نعود بطبيعتنا ونعلى من القيمة الانسانية لنا كبشر ونرتقى وجدانيا فى التعامل مع بعض فلا أحد له شئ فى نفسه كلها نعم من الله علينا بها .


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