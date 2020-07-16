بيع سيارة شوماخر بـ 6 ملايين دولار أمريكي





وتعتبر هذه السيارة مصدر انتصارات النجم مايكل شوماخر حيث إن الظهور الاول لهذه السيارة وهي من نوع فيراري في منتصف أبريل في سباق سان مارينو فقد قادت باريكيللو إلى التأهل للمركز الثاني خلال التجارب التأهيلية في حين تأهل شوماخر إلى المركز الأول على السيارة التي تحمل رقم الهيكل 220.





ومن أكثر الأمور المثيرة للاهتمام في ذلك الوقت أن فيراري قامت بتبديل السيارتين في اليوم الثاني قبل بدء السباق حيث إن شوماخر قاد السيارة رقم 219 إلى النصر.





كما يعتبر ميك شوماخر أحد أشهر وأهم أعضاء أكاديمية سائقي فريق فيراري، الفريق الذي كان شاهدًا على لقطات أسطورية من والده المحنك.





ويستخدم نجل مايكل شوماخر حاليًا اسم عائلته العادي بعد أن استخدم لفترة اسم ميك بيتش، وهو اسم والدته قبل الزواج.





أعلنت دار مزادات RM Sotheby’s عن بيع سيارة السائق الأسطوري شوماخر والذي جال مع فريق فيراري على مضمارات سباق الفورمولا 1 بسعر وصل أكثر إلى 6 ملايين دولار أمريكي.