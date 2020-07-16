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رياضة

محمود عاشور يكشف كواليس أول مباراة ودية بعد فيروس كورونا.. فيديو

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:13 ص
محمود عاشور
محمود عاشور
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عمرو ابوبكر
كشف محمود عاشور حكم مباراة المقاصة وطلائع الجيش الودية التي أقيمت اليوم الأربعاء، عن طريقة الإجراءات الاحترازية التي طبقت اليوم. 

وقال عاشور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، أنالإجراءات الاحترازية التي تمت قبل مباراة اليوم جعلته يشعر بأن المباراة رسمية. 

وأدار عاشور أول مباراة تقام وتذاع على الهواء منذ انتشار فيروس كورونا وتجميد النشاط الرياضي في مارس الماضي.

وتابع: أن الحكام خاضوا فترة تأهيل تتناسب مع الجهد المبذول منهم في المباريات موضحًا أن الحكم يقطع ما لا يقل عن 12 كم في اللقاء الواحد. 

وعن مسحات الحكام، قال عاشور أنه أجرى المسحات قبل 72 ساعة، وتم ابلاغه بالنتيجة ظهر اليوم. 

وقال الحكم الدولي إن اللاعبين ظهروا بمستوى جيد قياسًا على الفترة الكبيرة التي غابوا فيها عن المباريات بسبب كورونا.

وحقق فريق طلائع الجيش الفوز علي منافسه مصر المقاصة بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري هذا الموسم. 
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