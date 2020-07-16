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مرأة

في الحلقة الأولى.. تعرف على أسعار وماركات ملابس هاندة أرتشيل بمسلسل"أنت اطرق بابي"

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:25 ص
هاندة أرتشيل
هاندة أرتشيل
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آية التيجي
يحرص متابعي المسلسل التركي انت اطرق بابي على متابعة كل اخبار بطل المسلسل الممثلة التركية هاندة أرتشيل ، والتي تظهر غالبا بإطلالات عصرية وانيقة، وتتناسب مع رقة وجمال ملامحها.
وظهرت هاندة أرتشيل في الحلقة الأولى من المسلسل التركي انت اطرق بابي بعدة إطلالات عصرية ومميزة، وفي السطور التالية سنقوم بمعرفةأسعار وماركات كل الملابس والأحذية والأكسسورات التي قامت بإعتمادها.

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وظهرت هاندة أرتشيل بـ توب باللون الأبيض وجيب باللون الزهري المشجر بالأبيض، وارتدت في مشهد آخر فستان كت قصير مشجر بالورود باللون الأبيض، وكانت كلا إطلالتها من الماركة الشهير زارا. 

وتأنقت  هاندة أرتشيل سويت شيرت باللون الاحمر وحقيبة باللون الأبيض، وتراوح سعر السويت شيرت من ماركة اتش اند ام 49$ ، وبلغ سعر الحقيبة من ماركة مانجو حوالي 74$ دولار.

وأبرزت هاندة ارتشيل إطلالتها مرة أخرى بإرتداء فستان قصير باللون الأسود من ماركة the last thing، فيما اخترت عليها حذاء بكعب عالي باللون الأسود من ماركة ألدو ALDO.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها في الحلقة الأولى من انت اطرق بابي ..
هاندة ارتشيل هاندة ارتشيل
هاندة ارتشيل هاندة ارتشيل
هاندة ارتشيل هاندة ارتشيل
هاندة ارتشيل هاندة ارتشيل
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