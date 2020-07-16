في الحلقة الأولى.. تعرف على أسعار وماركات ملابس هاندة أرتشيل بمسلسل"أنت اطرق بابي"

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هاندة أرتشيل

، والتي تظهر غالبا بإطلالات عصرية وانيقة، وتتناسب مع رقة وجمال ملامحها.

وظهرت

بـ توب باللون الأبيض وجيب باللون الزهري المشجر بالأبيض، وارتدت في مشهد آخر فستان كت قصير مشجر بالورود باللون الأبيض، وكانت كلا إطلالتها من الماركة الشهير زارا.

وتأنقت

سويت شيرت باللون الاحمر وحقيبة باللون الأبيض، وتراوح سعر السويت شيرت من ماركة اتش اند ام 49$ ، وبلغ سعر الحقيبة من ماركة مانجو حوالي 74$ دولار.



وأبرزت

وأبرزت هاندة ارتشيل إطلالتها مرة أخرى بإرتداء فستان قصير باللون الأسود من ماركة the last thing، فيما اخترت عليها حذاء بكعب عالي باللون الأسود من ماركة ألدو ALDO.