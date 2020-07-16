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توك شو

باحث في الشأن التركي: المعارضة التركية ظهرت عقب انتخابات البلدية 2019

الخميس 16/يوليه/2020 - 04:03 ص
اردوغان
اردوغان
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هاني حسين
قال كرم سعيد الباحث في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، إن  الانقلاب المزعوم في تركيا في عام 2016 هو إنقلاب فاشل.

وأضاف كرم سعيد   في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" هناك الكثير من الشكوك حول هذا الانقلاب".

وتابع كرم سعيد:" هناك تحول كبير في الانتخابات البلدية في مارس 2019  أدى إلى ظهور المعارضة التركية على الساحة".

واكمل كرم سعيد:"  المعارضة  التركية أصبحت رقما مهما في المعادلة السياسية".

وتابع كرم سعيد:"  هناك انتقادات للسياسة الخارجية التركية ورأينا التوتر في العلاقات التركية الأوروبية والعلاقات التركية الفرنسية".

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