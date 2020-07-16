باحث في الشأن التركي: المعارضة التركية ظهرت عقب انتخابات البلدية 2019

قال كرم سعيد الباحث في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، إن الانقلاب المزعوم في تركيا في عام 2016 هو إنقلاب فاشل.





وأضاف كرم سعيد في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" هناك الكثير من الشكوك حول هذا الانقلاب".





وتابع كرم سعيد:" هناك تحول كبير في الانتخابات البلدية في مارس 2019 أدى إلى ظهور المعارضة التركية على الساحة".





واكمل كرم سعيد:" المعارضة التركية أصبحت رقما مهما في المعادلة السياسية".





وتابع كرم سعيد:" هناك انتقادات للسياسة الخارجية التركية ورأينا التوتر في العلاقات التركية الأوروبية والعلاقات التركية الفرنسية".



