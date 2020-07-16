محسن أبوجريشة عن رحيل باهر المحمدي للأهلي: مجرد كلام

قال محمد محسن أبوجريشة مدرب الإسماعيلي، أنه يأمل في استكمال البطولة العربية لأهميتها للاعبين .

وأضاف محمد محسن في تصريحات هاتفية بفضائية "اون تايم سبورتس"، أن مجلس إدارة نادي الأسماعيلي متمسك بكافة نجومة دون رحيل أحد.





وعن انتقال باهر المحمدي لصفوف النادي الأهلي خلال الفترة القادمة علق محمد محسن أبو جريشة قائلا: "مجرد كلام".





وأشار محمد محسن إلي استمرار ديديه جوميز المدير الفني للفريق الأول خلال الفترة المقبله.





وتسبب انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الماضية في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم.