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تعليم

ننشر جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة " المكفوفين"

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:03 ص
جدول امتحانات الدور
جدول امتحانات الدور الثاني
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ياســـمين بدوي
اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول امتحانات "الدور الثاني" لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (للمكفوفين) للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠ والتي ستبدأ يوم ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٠


وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل الجدول المعتمد الذي يبدأ يوم 22 اغسطس ويستمر حتى 5 سبتمبر 2020

السبت 22 اغسطس : اللغة العربية (الورقة الاولى)
الاحد 23 اغسطس : اللغة العربية (الورقة الثانية)
الاثنين 24 اغسطس : علم النفس ، وعلم الاجتماع
الاربعاء 26 اغسطس : اللغة الاجنبية الاولى (ورقة اولى)

الخميس 27 اغسطس : اللغة الاجنبية الاولى (ورقة ثانية)
السبت 29 اغسطس : الجغرافيا (ورقةأولى)
الاحد 30 اغسطس : اللغة الاجنبية الثانية (ورقة اولى) و اللغة الاجنبية الثانية (ورقة ثانية)
الاربعاء 2  سبتمبر : التاريخ (ورقة اولى)
الخميس 3 سبتمبر : التاريح (ورقة ثانية)
السبت 5 سبتمبر : الفلسفة و المنطق

ننشر جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة " المكفوفين"
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