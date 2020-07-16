ننشر جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة " المكفوفين"

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول امتحانات "الدور الثاني" لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (للمكفوفين) للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠ والتي ستبدأ يوم ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٠
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل الجدول المعتمد الذي يبدأ يوم 22 اغسطس ويستمر حتى 5 سبتمبر 2020
السبت 22 اغسطس : اللغة العربية (الورقة الاولى)
الاحد 23 اغسطس : اللغة العربية (الورقة الثانية)
الاثنين 24 اغسطس : علم النفس ، وعلم الاجتماع
الاربعاء 26 اغسطس : اللغة الاجنبية الاولى (ورقة اولى)
الخميس 27 اغسطس : اللغة الاجنبية الاولى (ورقة ثانية)
السبت 29 اغسطس : الجغرافيا (ورقةأولى)
الاحد 30 اغسطس : اللغة الاجنبية الثانية (ورقة اولى) و اللغة الاجنبية الثانية (ورقة ثانية)
الاربعاء 2 سبتمبر : التاريخ (ورقة اولى)
الخميس 3 سبتمبر : التاريح (ورقة ثانية)
السبت 5 سبتمبر : الفلسفة و المنطق