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توك شو

نجوى إبراهيم تحكي تفاصيل مشاركتها في أغنية «بلادي» مع محمد منير ..فيديو

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:53 ص
نجوى ابراهيم ومحمد
نجوى ابراهيم ومحمد منير
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إبراهيم القادري
قالت الفنانة نجوى إبراهيم ، إنني علمت بمرض الفنان محمد منير مريض فقمت بالاتصال به؛ ثم سألته عن أعماله القادمة، فطلبت منه عمل "أغنية للأطفال".

وأضافت الفنانة نجوى إبراهيم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المذاع علي قناة "النهار"، "اتفقت مع الفنان محمد منير على عمل أغنية للأطفال من آخر ألحان الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي وهي "الناس في بلادي".

وأوضحت نجوى إبراهيم ، أن التصوير استمر لمدة 3 أيام، وقمت بتصوير أكثر من خمسين شوت، وكنت سعيدة جدا، متابعة أنها لم ترَ محمد منير مع الأطفال من قبل.

وأعلنت نجوى إبراهيم أنها لم تقم بتصوير عمل فني منذ مسلسل "بيت العيلة"، مستطردة "كنت سعيدة بتصوير الأغنية جدا"، مشيرة إلى أنها لم تكره أحدًا ولن تسمح لأحد أن يجعلها تكره.

وقالت الفنانة نجوى إبراهيم، إنها قامت بعمل برنامج إذاعي عام 2019، لافتة إلى أنها تفتقد الظهور أمام الكاميرا.
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