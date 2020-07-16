نجوى إبراهيم تحكي تفاصيل مشاركتها في أغنية «بلادي» مع محمد منير ..فيديو

قالت الفنانة نجوى إبراهيم ، إنني علمت بمرض الفنان محمد منير مريض فقمت بالاتصال به؛ ثم سألته عن أعماله القادمة، فطلبت منه عمل "أغنية للأطفال".





وأضافت الفنانة نجوى إبراهيم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المذاع علي قناة "النهار"، " اتفقت مع الفنان محمد منير على عمل أغنية للأطفال من آخر ألحان الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي وهي "الناس في بلادي".





، أن التصوير استمر لمدة 3 أيام، وقمت بتصوير أكثر من خمسين شوت، وكنت سعيدة جدا، متابعة أنها لم ترَ محمد منير مع الأطفال من قبل. وأوضحت نجوى إبراهيم أكثر





وأعلنت نجوى إبراهيم أنها لم تقم بتصوير عمل فني منذ مسلسل "بيت العيلة"، مستطردة "كنت سعيدة بتصوير الأغنية جدا"، مشيرة إلى أنها لم تكره أحدًا ولن تسمح لأحد أن يجعلها تكره.



