معتز البطاوي: سعداء بقرار عودة دوري القسم الثاني من جديد

أبدى معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، سعادته بقرار عودة القسم الثاني من جديد.





وقال معتز البطاوي، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، إن قرار العودة يحقق العدالة؛ خصوصا للأندية التي بذلت جهدا كبيرا في الموسم الحالي.





وأكد معتز البطاوي، أن لاعبي "سيراميكا" لديهم الرغبة في العودة من جديد من أجل الصعود للدوري الممتاز هذا الموسم.





وأكد معتز البطاوي، أن "سيراميكا حقق طفرة هائلة خلال 4 سنوات فقط".





وتسبب انتشار فيروس كورونا في الفترة الماضية في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم.