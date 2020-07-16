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التنمية المحلية: صاحب العمارة مسئول عن مخالفة البناء.. والمخالفة تضامنية مع صاحب الشقة

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:03 ص
خالد قاسم المتحدث
خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية
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عادل نصار
كشف خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، حقيقة ما نسب له من تصريحات بشأن التصالح في مخالفات البناء، بأن صاحب الشقة من يدفع مبلغ التصالح، وليس مالك العقار باعتبار انه غير موجود في الأمر.

وقال قاسم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، مساء اليوم الأربعاء، إن هذا الخبر صيغ بشكل مغلوط تماما وهذا الخبر أثار بلبلة، مضيفا أنه في الحقيقة أن صاحب الرخصة من بنى العمارة وهو المخالف.

 وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أنه من اشترى شقة مخالفة يعلم جيدا هذا الأمر ودفع فيها مبلغ قليل، والمخالفة موجودة وقائمة وعلى صحاب الرخصة حل المشكلة.
وأكمل المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن :"من يدفع هو من قام ببناء العمارة، والمسئولية ليست على صاحب الشقة وحده، ولن تدفع كل المطلوب وهى مسألة تضامنية، مع اتحاد الشاغلين".

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