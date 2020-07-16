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منوعات

كتب له عمر جديد.. رجل ينجو من بين فكي تمساح.. فيديو

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:14 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
رحلة هادئة داخل أحد الأنهار ومزاج معتدل  تحولت لصراع وفرار في دقائق، فقد نجا رجل بإعجوبة من فكي التمساح بعد أن شن الحيوان هجوما على زورقه وكاد يقلبه.

كان"بيتر جويس" يقود مركبه في  نهر Waccamaw في ولاية كارولينا الشمالية في نهاية الأسبوع عندما حدثت الواقعة المرعبة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كان السيد "جويس" يرتدي كاميرا على صدره ، مما سمح للتمساح الظهور بشكل واضح وتصوير الواقعة بالكامل.
فقد تظهر اللقطات وهو يجدف في النهر المغطى بالأشجار بينما يظهر التمساح فجاءة على سطح الماء من جهة اليسار، ويصطدم بزورقه.

انقلب الزورق وسقط "بيتر" في الماء وكاد التسماح يقترب منه رويدًا رويدًا، لولا تعلق "بيتر" في أحد الأشجار مما سمح برفع نفسه واعتدال زروقه بسرعة ثم لاذا بالفرار، من موت محقق.
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