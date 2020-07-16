رضيت بقضائك يا رب.. انهيار أم لـ 3 شباب غرقوا في شاطئ النخيل ..فيديو

قالت والدة ثلاثة شباب غرقوا في شاطئ النخيل، إن قوات الإنقاذ عثروا على جثمانين فقط حتى الآن، أما الجثمان الثالث فهو مفقود.





وأضافت في حوارها ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون أي"، "واحد عنده 27 سنة، والتاني 19، والتالت 17 سنة"، معقبة "إحنا من البحيرة".





وتابعت "احنا كنا معاهم وهما سابونا الصبح وطلعوا"، موضحة "نزلوا لاقيت أخوهم الصغير بيقولي ألحقي يا ماما اخواتي غرقوا..جيت لاقيت واحد جثته بره والتاني وقفت شوية لحد ما طلعوه".





وبدأت الأم في الدعاء إلى الله، قائلة "رضيت بقضائك يا رب واللهم لا اعتراض.. انا بس عاوزة ابنى التالت علشان ارد الوديعة والامانة لصاحبها اللى خلقها".



