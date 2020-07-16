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برلماني: المخالفة في البناء تقع على صاحب الرخصة

الخميس 16/يوليه/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
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عادل نصار
قال سيد حجازي عضو مجلس النواب، إن المخالفة في البناء تقع على صاحب البناء الذي أُصدرت رخصة بناء العقار باسمة، مضيفا أن شخص معروف لدى الأحياء.

وأضاف حجازي، ، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، مساء الأربعاء، أنه بالنسبة لمالك الشقة لا يجب أن يدفع شيء والمفروض الأحياء لديها تسلسل بالناس التي تبني المباني.

وتابع سيد حجازي عضو مجلس النواب، أنه علينا أن نحاسب الفاسد الذي بنى أدوار مخالفة، متسائلا :"من أعطى عداد الماء والكهرباء للأدوار المخالفة.

وفي السياق نفسه أشار خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن صاحب الشقة سيتحمل جزءا من قيمة التصالح في العقار المخالف.

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