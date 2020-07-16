أسعار صرف الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 16 يوليو 2020

ننشر أسعار صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه اليوم، الخميس 16 يوليو 2020، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.
وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى 4.33 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المصرى 4.28 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الأهلى الكويتى بيريوس 4.33 جنيه للشراء 4.36 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر إيران للتنمية ليسجل 4.30 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.
واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتى فى بنك كريدى أجريكول عند 4.28 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس نحو 4.31 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر 4.31 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الإماراتى في البنك الأهلى 4.31 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الإماراتى فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.28 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الإماراتى فى المصرف المتحد 4.24 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية 4.27 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكان والتعمير نحو 4.27 جنيه للشراء و4.38 جنيه للبيع.