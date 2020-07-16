لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. فض فرح شعبي بحي شمال الجيزة.. صور

تمكن حي شمال الجيزة، برئاسة أشرف بكر رئيس الحي، من فض فرح شعبي، بعد تجمع العشرات من المواطنين في الفرح؛ لمخالفة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنتها الدولة ضمن خطتها للتصدي لفيروس كورونا.





وضبط حي شمال الجيزة، المخالفين من أصحاب الفرح، وتمت مصادرة جميع محتويات الفراشة والأنوار، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.





كان ذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتكثيف الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، حيث تحتل محافظة الجيزة المرتبة الثانية بين أعلى المحافظات من حيث الإصابة بفيروس كورونا.





وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شدد على ضرورة حظر إقامة الأفراح الشعبية داخل محافظة الجيزة، وغلق قاعات الأفراح، ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.